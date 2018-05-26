القضاء يغير أسماء الأبناء.. لسبب "فاشي"

استدعت محكمة إيطالية والدي صبي، في شهره الرابع عشر، لإلزامهما بتغيير اسم طفلهما الذي سمّي على اسم جدّه بينيتو.

ولا يزال من الشائع في إيطاليا إعطاء الأولاد أسماء الأجداد، لكن المشكلة مع بينيتو الصغير هذا هو أن اسم عائلته موسوليني، ما يجعله سميّ الديكتاتور الفاشي (1883-1945)، حتّى لو لا تربطه أي علاقة قرابة بهذا الأخير.

وخيار الوالدين هذا لم يكن صائباً في نظر محكمة جنوة، التي استدعتهما لتطلب منها تغيير الاسم، بحسب ما أفادت صحيفة "غاتسيتا دي بارما".

وتذكّر هذه الحادثة في إيطاليا بقصة فيلم "إل نومه ديل فيليو" (اسم الابن)، حيث يوهم البطل أصدقاءه بأنه يريد تسمية ابنه بينيتو.

وكانت محكمة ميلانو قد استدعت مؤخراً والدين أطلقا على ابنتهما اسم "بلو"، الذي يعني أزرق لتطلب منهما تغييره إذ إنه لا يتناسب مع جنس الطفلة.