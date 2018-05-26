شاهد.. لكمة في وجه مشجع ليفربول تفقده الوعي

رصد مقطع فيديو حالة التوتر التي شهدتها العاصمة الأوكرانية كييف، السبت، قبيل مباراة نهائي كأس دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وفي الفيديو العنيف، يبدو أحد مشجعي ليفربول، وهو فاقد الاتزان، أثناء محاولته توجيه اللكمات إلى شخص آخر وخلع ملابسه ومزقها، قبل أن يتوجه نحو بائع أوكراني ضخم الجثة بحديث، انتهى بلكمة هائلة في وجه المشجع الإنجليزي الشاب طرحته أرضا بلا حراك وهو عاري الصدر، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتدفق الآلاف من مشجعي ليفربول إلى كييف لتشجيع فريقهم في مواجهة نظيره الإسباني.

ونشر المقطع بداية مستخدم على موقع Reddit، مرجحا أن يكون المشجع الإنجليزي من عصابات الشغب التي تستهدف الآخرين على نحو عشوائي.

ويُعرف عن المشجعين الإنجليز انتشار جماعات الشغب في صفوفهم، وخروجهم عن الأعراف والتقاليد والروح الرياضية