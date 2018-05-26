ما هي أكثر المزايا التي يحلم بها الموظفون في العمل؟

قد يكون سؤال قد دار بذهنك حول مزايا العمل التي تحلم بها.

وليكن الأمر فيه شيء من المبالغة، كأن يكون حلمك مثلاً بحيوانات أليفة تحيط بك في المكتب، أو بوجود نفق سحري يقود مباشرة من سريرك إلى مكتبك! أو ربما وجبات خفيفة غير محددة العدد! لكن يتبين في واقع الأمر أن أكثرنا غير واقعي ومنطقي عندما يتعلق الأمر برغبات العمل، وذلك وفق استطلاع شمل 2000 من موظفي المكاتب في بريطاني، حيث أكد غالبيتهم رغبتهم في ساعات عمل مرنة، ومكاتب لطيفة، وتخفيضات.

كما أن الكثيرين يرغبون في إجراء المكالمات الشخصية أثناء الدوام، بالإضافة إلى التمتع بالعطلات، بحيث لا يفرض فيها عليهم أي عمل.

لا عمل مثالي

ورغم أن التوقعات بشكل عام ظلت مثالية، إلا أن الغالبية تعي تماماً أنه لا يوجد صاحب عمل مثالي.

فنصف الموظفين المستطلعين هم في حالة أسف لقبول وظائفهم الحالية والاستمرار فيها، لكنهم يكدحون ويقاومون برغم الظروف.

وقال سبعة من كل عشرة أفراد إنهم فكروا في ترك وظائفهم، في مرحلة ما، خلال الأشهر الـ12 الماضية، مشيرين إلى أن البقاء في الوظيفة الراهنة لبقية حياتهم المهنية، يظل خياراً من الدرجة الثالثة.

كراهية الوظيفة

أما أهم الأشياء التي تجعل الناس يفكرون في ترك وظائفهم، فهي الأمور التي تحدث معهم وتشبه كوابيس الليل من أعباء العمل الزائدة، والرؤساء المخيفين. وفوق ذلك الرواتب الزهيدة وتحمل زملاء العمل السخيفين والمتنمرين.

السعادة في المكتب

ووجدت الدراسة أن أهم الأشياء التي تجعل الناس أكثر سعادة في بيئة العمل، هي التركيز على صحة الموظف وتحسين البيئة المحيطة به في المكتب، على سبيل المثال وجود نباتات جميلة في المكان.

لذلك فإن موضوع الصحة البدنية والعقلية من أكثر الخصائص المطلوبة لتحسين بيئة العمل.

أكثر من 20 أمراً مرغوباً به

وحسب الاستطلاع فإن الأشياء التي يودها العمال البريطانيون كجزء من عملهم، تشمل قائمة طويلة على رأسها العشرون الآتية:

1- الشعور بالاسترخاء

2- الزمالة الداعمة

3- ساعات عمل مرنة

4- فريق متقارب

5- جو إيجابي ولطيف

6- نظام معاش جيد

7- القدرة على حجز إجازة في آخر لحظة

8- التحكم في ساعات العمل

9- الرعاية الصحية الخاصة

10- مكان ممتع للعمل

11- خطط التدريب

12- مكان يساعد على الإبداع

13- خصومات الموظفين

14- عضوية نادٍ رياضي

15- القدرة على إجراء المكالمات الشخصية خلال ساعات العمل

16- الحصول على استراحة غداء لمدة ساعة

17- أيام عطلة إضافية في عيد ميلادك

18- مكتب لطيف أو مساحة عمل مريحة

19- أحدث التقنيات والأدوات اللازمة للقيام بعملي

20- عطلات الشركة.