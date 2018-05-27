سعر لن تتوقعه لأغلى شمامتين في التاريخ!

يصل سعر الفاكهة في اليابان إلى سعر المجوهرات، خاصة شمام يوباري الذي قد يكون أغلى فاكهة في العالم، بعد أن سجلت حبتان منه سعراً قياسياً في مزاد علني أقيم في جزيرة هوكايدو شمال البلاد.

ففي مزاد علني، استقر السعر على 29 ألفاً وثلاث مئة دولار.

وهذا سعر قياسي حققته أولى الشمامات التي تطرح في جزيرة هوكايدو الشمالية المتفردة بزراعة هذه الثمرة.

يتيح هذا المبلغ شراء سيارة جديدة في اليابان، ويتخطى السعر المسجل في مزاد عام 2016 حين بيعت شمامتان من نفس النوع بـ27 ألف دولار.

الفاكهة في اليابان بشكل عام ليست طعاماً فقط، بل تباع بالقطعة على أنها منتج فاخر يعرض على نوافذ المحلات كما لو كان ذهباً.

ويتهافت اليابانيون الأثرياء على شرائها ويتبادلونها بينهم كهدية في أعيادهم.

وإذا كان البعض يعتقد أن الفاكهة في بلادهم قد وصلت إلى أسعار خيالية فإن أسعار بعض الفاكهة في اليابان تجعل زوارها يصابون بالدهشة من ارتفاعها.

فعنقود العنب الأحمر من نوع روبي رومان قد يتجاوز سعره 260 دولاراً في متاجر الفاكهة في طوكيو، كما قد يصل سعر البطيخ المربع الشهير إلى 200 دولار.