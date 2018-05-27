لأول مرة بالعالم.. نظام جديد لدفع المال لموسيقيي الشارع

بدأت مدينة لندن تطبيق نظام جديد لدفع المال لموسيقيي الشارع، من دون الاتصال المباشر معهم، في مبادرة هي الأولى في العالم، بحسب ما أعلن رئيس بلديتها صادق خان.

وقال صادق خان لدى الإعلان عن بدء تطبيق النظام بالشراكة مع مؤسسة "إزيتل" السويدية "بات بإمكان سكان لندن أن يقدّموا المزيد من الدعم للفنانين الموهوبين في شوارع العاصمة".

وأضاف "حتى تحافظ لندن على موقعها كعاصمة عالمية للموسيقى، من المهم جدا أن نقدّم دعمنا لنجوم المستقبل".

ويتيح هذا النظام للموسيقيين أن يحدّدوا مبلغاً للمساهمة، يمكن دفعه بطرق عدة، منها البطاقة المصرفية والهاتف.