مطار دبي استقبل 7,6 مليون مسافر في أبريل

استقبل مطار دبي الدولي 7,6 مليون مسافر في نيسان/أبريل 2018، بحسب تقرير صادر عن مطارات دبي الأحد.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد المسافرين عبر المطار وصل الى 7 ملايين و613 ألفا و155 مسافرا بانخفاض نسبته 0,1 بالمئة مقارنة مع 7 ملايين و622 ألفاً و946 مسافرا في نيسان/أبريل 2017.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 30 مليونا و354 ألفا و349 مسافرا بنمو نسبته 0,8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 30 مليونا و119 ألفا و542 مسافرا.

وفي ما يتعلق بالأسواق الأسرع نموا لجهة التعامل مع مطار #دبي الدولي، جاءت أوروبا الشرقية في المرتبة الأولى بنمو نسبته 28 بالمئة.

ومن حيث إجمالي عدد المسافرين حافظت الهند على مكانتها في مقدمة الأسواق، من حيث التعامل مع مطار دبي بإجمالي قدره 1 مليون و027 ألفا و267 مسافرا، تلتها السعودية بإجمالي 556 ألفا و640 مسافرا.