الدخل اللذيذ.. يكسب آلاف الدولارات لأنه يكره المايونيز!

يكره "كريس أوين" المايونيز ويقول إنه يحصل على مبلغ 90 جنيهاً إسترلينياً كل شهر، عن طريق الشكوى من استخدامه غير المرغوب فيه في الطعام الذي يطلبه في المطاعم.

ويقول مدير العلاقات العامة البالغ من العمر 39 عاماً، من هاي وايكومب، بكنغهام شاير بإنجلترا، إنه دائما ما يخبر الموظفين عندما يكون هناك مشكلة في طعامه، وعادة ما يفوز بطبق مجاني أو خصم على الوجبات.

ويصف البرغر بأنه أسوأ جانٍ "وأنهم يضعون دائماً المايونيز على البرغر في المطاعم".

ويكره الرجل المايونيز ويصفه بالبهار المتغطرس أو الطاغية.

ويضيف: "يعتقدون أنه يجعل كل شيء مميزاً، لكنه لا يفعل ذلك".

رجل الإنذارات

يلقب كريس في بريطانيا بصاحب "أشد الإنذارات"، وقالت عنه صحيفة ذا صن إنه "يفضل أن يُعرف بأنه الأفضل في عدم السكوت على سوء الخدمة والأخطاء في المطاعم".

وهو ينصح الآخرين بالتحدث وعدم الرضوخ عندما تكون هناك مشاكل في الطعام.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إنه يكسب حوالي 1000 جنيه إسترليني سنوياً عن طريق إعادة الطعام المستخدم فيه المايونيز.

شكاوى ومكاسب أخرى

إذا كان المايونيز هو الأوضح في شكاوى الرجل، فإنه يشتكي أيضا من أمور أخرى كما أوضح.

ويبلغ جملة ما يحققه سنوياً بشكل عام ما يصل إلى 3000 جنيه إسترليني، بإضافة الشكاوى الأخرى بخلاف المايونيز.

وقال كريس إنه حصل في وقت من الأوقات على بيتزا مجانية بعد أن احتج على إضافة رقائق الفلفل الحار دون مشورته.

كما فاز بمبلغ 400 جنيه استرليني كتعويض بسبب فرن مجهز بشكل سيئ.

ويحث كريس زملاءه دائماً على التوقف عن تناول الطعام إذا لم يعجبهم، ومن ثم تقديم شكوى وأن تفعل ذلك بأدب.