اليابان.. سائقة تسعينية تخلف قتيلا و3 جرحى

لقيت امرأة حتفها وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، الاثنين، بعد أن اعتلت سيارة تقودها سائقة تسعينية رصيفا للمشاة في شرق اليابان، بحسب ما أفادت الشرطة.

ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مستديرة مكتظة بالمارة في مدينة #شيغاساكي، في جنوب غرب #طوكيو ما أدى إلى إصابة أربعة من المارة، بحسب الشرطة.

وأوضح الناطق باسم الشرطة: "أعلنت لاحقا وفاة امرأة أصيبت بالحادثة وتعرض ثلاثة أشخاص، هم امرأتان ورجل، لإصابات".

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن السائقة هي في التسعين من العمر. وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة. وجاء في الصحافة المحلية أن السائقة تعرضت لإصابات طفيفة.

وتسعى السلطات اليابانية إلى التخفيف من الحوادث القاتلة التي يتسبب بها الكبار في السن في البلد.

وتسبب السائقون الذين تخطوا الخامسة والستين من العمر بـ 965 حادث سير قاتلا سنة 2016، أي أكثر من ربع مجموع حوادث السير، بحسب الشرطة الوطنية اليابانية.

وفي أغلب الأحيان تقع هذه الحوادث جراء حصول التباس لدى السائقين بين المكبح ودواسة السرعة ما يفقدهم السيطرة على المركبة.