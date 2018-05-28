بالصور.. للبيع قلعة تاريخية في إيطاليا عمرها 6 قرون 

تعرض قلعة تاريخية عمرها حوالي 6 قرون، تقع في #إيطاليا، للبيع، ولكن دون تحديد السعر والأسباب التي دفعت لذلك.

وتقع القلعة في إقليم توسكانا وتعرف باسم Brunelleschi Castle أي قلعة برونليسكي، وقد صممت من قبل المهندس المعماري فيليبو برونليسكي في عام 1424 والذي نسبت إليه.

ويبدو خبر عرض القلعة للبيع غريبًا، وقد جاء إعلان البيع عبر وكالة عقارية متبوعًا بإيراد الميزات الرائعة لها.

اتساع وفخامة

وفقاً للإعلان، فإن المبنى لا يزال في حالة ممتازة مع 4 أبراج ضخمة في الزوايا، وممشى حول الجزء العلوي من المبنى يوفر إطلالات رائعة على الوادي بأكمله أسفل القلعة.

"وإذا كان هذا لا يكفي بالنسبة لك"، كما يقول المعلن، فإن العقار التاريخي يتبع له 25 بيتًا ريفيًا، يشكلون قرية صغيرة خاصة بها تعود للقرن الثامن عشر.

ويحيط بالموقع 1200 هكتار من الأراضي الجميلة، بما في ذلك كروم العنب والغابات وبحيرتان وبساتين الزيتون.

وبالنسبة لداخل المبنى فقد تم طلاء الغرف مع صور و#تصاميم مذهلة، ما يعطي المبنى بأكمله إحساسًا ملكيًا حقًا.

قلعة الباباوات

وقد أقام العديد من الضيوف المشهورين في هذه القلعة، التي تبعد حوالي 45 كيلومترًا عن فلورنسا، بما في ذلك 3 باباوات هم: ليو العاشر، كليمنت السابع وبولس الثالث.

ويقول إعلان العقار: "بلا شك إنها واحدة من أجمل القلاع في هذه المنطقة، فقد شغلت من قبل عدد كبير من الضيوف اللامعين، الباباوات والملوك، الذين اختاروا هذا المكان للمناسبات الرائعة".

وإلى اليوم فإن قاعة الاستقبال الرئيسية لا تزال تقدم نقوشًا وكتابات، تحمل ذكرى زيارة البابا بولس الثالث فارنيزي في ١٥٤١.

ويحتفظ المبنى بسحر 600 عام من التاريخ الذي لا يزال حيًا داخلها حتى اليوم، مع جاذبية ساحرة تمامًا للقاعات الجدارية الفخمة وصالة العرض وفنائها وحديقة رائعة وقاعة استقبال تتسع لـ180 ضيفًا لا تُنسى.

لكن لا يفترض أن كل ذلك سيأتي بثمن بخس، فالموقع Lionard Luxury Retail Estates الذي نشر الإعلان لا يعطي السعر.