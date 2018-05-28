هكذا كافأ الرئيس الفرنسي المهاجر الإفريقي منقذ الطفل 

منح الرئيس إيمانويل #ماكرون الجنسية الفرنسية للشاب الإفريقي المهاجر مامودو غسّاما منقذ الطفل صاحب الـ 4 سنوات من الموت سقوطا من الطابق الرابع في بناية بباريس.

وكان ماكرون قد استقبل الشاب، الاثنين في قصر الإليزيه، وشكره على ما قام به، كذلك أمر ماكرون بتوظيف الشاب في جهاز الإطفاء الفرنسي.

كذلك نشر ماكرون صورتين له مع الشاب على صفحته في موقع #التواصل_الاجتماعي #إنستغرام، وكتب:

"مع السيد GASSAMA الذي أنقذ، السبت، حياة طفل، بعد أن تسلق 4 طوابق بيديه العاريتين".

وأضاف ماكرون: "لقد اعترفت له بهذا العمل البطولي، كما أن لواء رجال الإطفاء في باريس مستعد لاستقباله في أقرب وقت".

وتابع ماكرون: "طلبت منه أيضا التقدم بطلب للحصول على الجنسية، لأن فرنسا هي إرادة، وقد أثبت السيد GASSAMA الالتزام بها".

وكان غسّاما قد صعد بسرعة مذهلة، وقفز بيديه، السبت الماضي، إلى رابع طابق في بناية بباريس، كان عند حافة شرفة بشقة فيها طفل فرنسي عمره 4 سنوات، مهدد بالسقوط منها في أي لحظة، وفي الأسفل احتشد العشرات.

وفي 30 ثانية فقط تمكن من الوصول وإنقاذ الطفل من براثن الموت الذي كان يهدده.

فيما لم يبادر أحد من المحتشدين الناظرين إلى الطفل المعلق بتحريك ساكن.