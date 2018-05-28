10 حمير تثير أزمة بين فرنسا وبوروندي

أمر وزير الزراعة البوروندي الأحد بسحب عشرة حمير نقلت إلى بلدة في وسط البلاد بتمويل من سفارة فرنسا، بعدما سببت هذه المسألة جدلا بين شخصيات قريبة من السلطة.

ووضعت الحمير، التي تم شراؤها من تنزانيا، بتصرف سكان قرية في منطقة جيتيغا، في إطار مشروع لمنظمة غير حكومية محلية لمساعدة النساء والأطفال على نقل المنتجات الزراعية والمياه وحطب التدفئة.

لكن شخصيات قريبة من السلطة انتقدت بشدة هذه الهبة معتبرة أنها "إهانة للشعب". وذكرت الشخصيات بأن هذا النوع من الحمير الغريب، يرمز في فرنسا إلى الجهل والغباء.

وطلب وزير الزراعة ديو روريما من مدير محلي، الأحد، "سحب كل الحمير التي وزعت فورا بدون احترام الإجراءات الفنية لتوزيع الحيوانات الغريبة".

وكان السفير الفرنسي في بوروندي، لوران دولاهوس، أشاد في تغريدة على تويتر، الخميس، يوم تدشين المشروع بإدخال الحمير إلى "بوروندي".

وردا على الجدل، أكد السفير الفرنسي على تويتر أنه "على حد علمه، تم احترام كل الإجراءات".

لكن دبلوماسيا أوروبيا طلب عدم كشف هويته، قال إن "سفارة فرنسا تدفع حاليا ثمن بيانها الأخير حول الاستفتاء في بوروندي وزيارة (رئيس رواندا المجاورة بول) كاغامي خصوصا الى فرنسا".

ويشير الدبلوماسي الى انتقادات وجهتها فرنسا الى الاستفتاء المثير للجدل الذي جرى في 17 أيار/مايو في بوروندي واقر تعديلا دستوريا يمنح الرئيس الحالي، بيار نكورونزيزا، إمكانية البقاء في المنصب حتى 2034.

كما يشير إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى فرنسا رئيس رواندا، بول كاغامي، الذي تشهد علاقاته مع بوروندي توترا.

وقال الدبلوماسي الاوروبي إن "هذا التسييس الواضح لمشروع صغير يشكل كارثة على الفلاحين الذين كانوا سيستفيدون منه، وللمنظمة غير الحكومية الراعية لهذا المشروع وتسعى إلى إدخال آلاف من الحيوانات إلى المنطقة في نهاية الأمر".

ولم يواجه مشروع مماثل في إقليم رويجي (شرق) وتموله مساعدات بلجيكية منذ أكثر من عام، أي صعوبات.

وتشهد بوروندي أزمة سياسية حادة منذ إعلان ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة، في نيسان/إبريل 2015. والنظام البوروندي متهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويواجه عزلة متزايدة على الساحة الدولية.