انهيار سقف مدرسة في فرنسا وإصابة 14 طفلاً

أصيب 14 طفلاً في مدرسة ابتدائية في جنوب غرب فرنسا إصابات طفيفة بسبب #انهيار_سقف صفّهم، بحسب ما أعلنت مصادر في أجهزة الإنقاذ لوكالة "فرانس برس".

وأصيب أحد هؤلاء الأطفال الجرحى بكسر في اليد، فيما تعرض ستة آخرون لصدمات نفسية، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وسبق أن عاينت لجنة مكلفة شؤون السلامة هذه المدرسة، ولم ترصد وجود أي خلل، ولم تعرف بعد أسباب هذا الحادث.

وقال روبير مينار رئيس بلدية بيزييه لوكالة "فرانس برس": "لا أعرف كيف انهار هذا السقف المستعار، لم يكن هناك أي مؤشر على وجود رطوبة أو وهن".

وأضاف: "حين نرى حجم الأضرار داخل الصفّ ندرك أنها معجزة حقيقية ألا تقع إصابات كبيرة".