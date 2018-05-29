تفاصيل جديدة عن محمد صلاح.. وعودة للقاهرة في هذا اليوم

كشف وزير الرياضة المصري، خالد عبد العزيز، تفاصيل جديدة حول إصابة اللاعب محمد صلاح وموعد عودته للملاعب مرة أخرى.

وقال الوزير في تغريدة له عبر صفحته على مواقع التواصل، مساء الاثنين، إنه بعد اتصال مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، تبين أن #محمد_صلاح توجه الثلاثاء برفقة طبيبه المعالج إلى إسبانيا لاستكمال مرحلة العلاج التي ستتم تحت الإشراف الكامل لنادي ليفربول.

وأكد عبد العزيز أنه من المقرر أيضاً أن يتوجه المهندس هاني أبو ريدة والدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، الأربعاء، من إيطاليا إلى إسبانيا للاطمئنان ومتابعة حالة صلاح، والاتفاق على خريطة الطريق خلال الأسبوعين القادمين.

موضوع يهمك كشف طبيب المنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا نتيجة صور الأشعة التي أجريت للاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.ونشرت صفحة... طبيب المنتخب المصري يكشف نتيجة صور الأشعة لمحمد صلاح مصر

التحاق بالمنتخب في 7 يونيو

إلى ذلك، قال الوزير المصري، إن الحالة النفسية لمحمد صلاح جيدة جداً، خصوصاً بعد الاهتمام غير المسبوق الذي لاقاه من المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح #السيسي.

وذكر أنه من المتوقع أن يلتحق صلاح ببعثة المنتخب في القاهرة عند عودتهم من بلجيكا يوم ٧ يونيو بعد لقاء منتخبها في بروكسل يوم ٦ يونيو، مضيفاً أن المنتخب سيتوجه من القاهرة بتشكيلته الكاملة والنهائية إلى مدينة جروزني الروسية يوم الأحد ١٠ يونيو استعداداً لملاقاة أوروغواي في أولى مباريات كأس العالم المقررة يوم الجمعة ١٥ يونيو في مدينة إيكاترينبرج .

كما تمنى الوزير المصري للاعب الدولي الشفاء التام والعاجل، والتوفيق للمنتخب المصري في نهائيات كأس العالم روسيا ٢٠١٨ التي تأهل لها بعد ٢٨ عاماً.

يذكر أنه كان قد تقرر أن يتوجه محمد صلاح، اللاعب المصري المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي، إلى إسبانيا للعلاج من إصابته بتمزق في أربطة الكتف والتي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مساء السبت.