شجرة تقتل صحافيين أميركيين أثناء تغطية عاصفة

أكد مسؤولون أن مذيعا لنشرات الأخبار ومصورا تلفزيونيا بمحطة تلفزيون في ولاية #نورث_كارولاينا الأميركية، لقيا حتفهما، يوم الاثنين، إثر سقوط شجرة على سيارتهما أثناء تغطيتهما لآثار عاصفة مطيرة في مقاطعة بولك.

وقالت محطة "دبليو واي إف إف" التلفزيونية، إن المذيع #مايك_مكورميك، والمصور الصحافي #آرون_سميلتزر، لقيا حتفهما بعد أن سقطت شجرة على سيارتهما على طريق سريع.



وذكر جيفري تينانت مدير الإطفاء في تريون أن مكورميك كان قد أجرى معه مقابلة للتو، وإنه تلقى بعد دقائق مكالمة عن الحادث. ووصل تينانت إلى الموقع ليكتشف أن الضحيتين هما الرجلان اللذان التقيا معه للتو.



وأفادت المحطة أن مكورميك كان يعمل معها منذ 2007 كمراسل في البداية ثم كمذيع بعد ذلك. وانضم سميلتزر للمحطة في فبراير/شباط من هذا العام. وكلاهما من مواليد 1982.