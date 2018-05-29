ضربة "جودو" ممنوعة "عطبت" محمد صلاح

خرج اتحاد الجودو الأوروبي عن صمته أخيراً بخصوص المباراة النهائية الساخنة لدوري أبطال أوروبا، والتي جمعت بين ليفربول وريال مدريد، السبت الماضي، وهي المباراة التي أثارت جدلاً واسعاً في مختلف أنحاء العالم بسبب خروج نجم كرة القدم المصري محمد صلاح.

ونشر الاتحاد صورة عبر حسابه على "تويتر"، الاثنين، تُظهر الضربة التي تلقاها صلاح من لاعب ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وهي حركة معروفة في لعبة الجودو وممنوعة من الاستخدام بسبب خطورتها، ويُطلق عليها اسم (Arm-Lock)، أي "تعطيل اليد" أو "قفل اليد".

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وتسببت الضربة التي تلقاها صلاح خلال المباراة، السبت، بتمزق في عضلات الكتف، وهو ما اضطره إلى مغادرة اللعبة في الشوط الأول، فيما أرجع كثير من المعلقين والجمهور خسارة ليفربول في المباراة إلى خروج صلاح من اللعبة.

وكتب اتحاد الجودو الأوروبي على الصورة التي تظهر فيها الضربة بشكل دقيق: "تقنية قفل الذراع الممنوعة في لعبة الجودو، لكنها في كرة القدم كافية بشكل جيد من أجل أن تفوز في دوري الأبطال".

ضربة معروفة في الجودو وممنوعة

وعلق بالقول إن هذه الضربة "خطرة ولذلك فإنها غير مسموحة في لعبة الجودو.. ما رأيكم بهذا الخطأ ليلة أمس؟"، في إشارة إلى المباراة التي جمعت كلاً من ليفربول وريال مدريد يوم السبت الماضي في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز النادي الإسباني ريال مدريد على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما أحدثت إصابة صلاح ضجة واسعة في العالم بأكمله وفي المنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص، وسط تساؤلات وترقب حول تأثير الإصابة التي تعرض لها صلاح على مشاركته في مباريات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن صلاح سينتقل، الثلاثاء، إلى إسبانيا لتمضية فترة علاجية من الإصابة التي تعرض لها السبت الماضي، ويؤمل من خلالها أن يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.

وأشار الاتحاد إلى أن بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا، ستتوجه الأربعاء إلى إسبانيا "للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك".