طفل يجمع 6 آلاف دولار في ساعتين لمساعدة أخيه المريض

استطاع صبي يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، أن يجمع 6 آلاف دولار في ساعتين، من بيع عصير الليمون، بهدف مساعدة شقيقه المريض.

وكان الطفل أندرو إميري يرغب في مساعدة والديه في دفع فواتير العلاج لشقيقه الأصغر ديلان، الذي يعاني من مرض Krabbe وهو عبارة عن حالة عصبية نادرة وغالبًا ما تكون مميتة.

ويوم السبت الماضي أنفق إميري ساعتين في سوق لوكلاء بيع الشاحنات المستعملة، بشركة "ساوث ويلز" في غرينوود، حيث باع عصير الليمون وبعض الأقمصة التي تحمل شعار #TeamDylan الموجه لشقيقه المريض.

وقد جمع 5860 دولارا و1300 دولار تم جمعها في يوم الجمعة عبر موقع GoFundMe.

وقال إنه سوف يقوم بإنفاق المال على أخيه وكذلك شراء دمية دب له.

وأخبر صحيفة محلية إنه فقط يريد مساعدة شقيقه لا غير.

وفي ذلك الوقت الذي يقوم فيه الطفل بجهود جمع المال لأخيه، فإن والديه مع الرضيع المريض في مستشفى بيتسبرغ حيث يتابعان أموره العلاجية.

وقالت والدة أندرو إنها سعيدة للغاية منذ البداية بأن يكون له أخ أصغر، وإن جمع التبرعات هو مجرد امتداد للحب الذي يكنه لديلان.

ويقول أندور الذي كان قد تحدث مع شقيقه في المستشفى بمكالمات الفيديو، إن لديه خططا أخرى لمساعدته في نهاية الأسبوع.