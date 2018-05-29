فيديو متهور.. مراهقان يقفزان من جسر قناة دبي المائية

انتشر فيديو، الاثنين، لمراهقين يقومان بحركات بهلوانية ويقفزان من أعلى جسر على قناة #دبي المائية، بطريقة تشكل خطراً كبيراً على سلامتهما.

وبدا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل شابان، أحدهما يرتدي الكندورة الإماراتية، يقفزان من أعلى الجسر، في حين يقوم آخرون بتصويرهما.

وفور انتشار الفيديو، تحركت #شرطة_دبي بحثاً عن الشابين، بعد أن أمر القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذين الشابين لما ارتكباه من تصرف يمثل خطورة على سلامتهما، ويمس بمرفق حيوي غير مخصص لمثل هذه الأنشطة.

وقد ألقت شرطة دبي القبض على 3 شباب في واقعة القفز من أعلى جسر في القناة المائية.