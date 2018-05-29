فيديو.. هذا ما فعله إنذار بقنبلة على طائرة إندونيسية

أعلنت الشرطة أن 10 ركاب على متن رحلة جوية إندونيسية كانت تستعد للإقلاع من جزيرة بورنيو، أصيبوا معظمهم بكسور وجروح في الرأس، بعد أن قال رجل زورا إن هناك قنبلة على متن الطائرة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة نانانغ بورنومو أن الركاب الآخرين سمعوا فرانتينوس نيريغي (26 سنة)، مصادفة وهو يبلغ مضيفة طيران بأن ثمة قنبلة على طائرة ليون إير، التي كانت تقل 189 راكبا إلى جاكرتا ليل الاثنين.

وقال بورنومو إن راكبا آخر كسر نوافذ مخرج الطوارئ. وتم القبض عليه هو ونيريغي.

وأظهر مقطع على الإنترنت عشرات الأشخاص على الجناح الأيمن للطائرة من طراز بوينغ 737. وبعضهم انزلق عبر المحرك الأيمن ونزل إلى المدرج.

وأوضح بورنومو أن 8 ركاب تعرضوا لكسور في العظام وجروح في الرأس. وهناك اثنان تعرضا لإصابات طفيفة. وأضاف أن الفحص لم يعثر على أي قنابل.