مسافر مشاغب يواجه عقوبة السجن 20 عاماً

يواجه مسافر أميركي عقوبة السجن 20 عاماً بعد أن افتعل موجة من الشغب على متن إحدى الطائرات في رحلة داخل #الولايات_المتحدة، فيما لم يكن يُدرك خطورة ما كان يفعل ليتبين بأنه قد يقضي ما تبقى من عمره في السجن بسبب "الشقاوة" التي ارتكبها على متن #الطائرة والتي يبدو أن السلطات اعتبرتها تهديداً لسلامة الركاب.

وينتظر المواطن الأميركي جاسون فيليكس أن تبت محكمة فيدرالية في القضية المقامة ضده على خلفية قيامه بأعمال شغب على متن طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" وكانت تُقل الرحلة رقم (1293) المتجهة من "سانت كروكس"، وهي إحدى جزر الكاريبي التابعة للولايات المتحدة، إلى ميامي في ولاية #فلوريدا.

وتمكنت كاميرا هاتف يعود لأحد الركاب من تسجيل جانب من الشغب الذي افتعله الراكب على متن الطائرة خلال الرحلة، ويظهر في #الفيديو الذي شاهدته "العربية.نت" الرجل وهو يقوم بالصراخ على أحد أفراد الطاقم على متن الطائرة، فيما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة المحلية أن "الراكب أطلق صراخاً وانتقادات غاضبة تضمنت بصاقاً ودماً".

وبحسب الإفادة التي أدلى بها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فإن المسافر حاول التدخل في أعمال طاقم الطائرة، كما أنه أتبع محاولاته بجدل وصراخ وبصاق، وذلك في أعقاب رفض أفراد من الطاقم تقديم الكحول له خلال الرحلة.

وبحسب المعلومات التي توصل لها المحققون ونشرتها تقارير صحافية غربية اطلعت عليها "العربية.نت" فإن الراكب بدأ افتعال الشغب في البداية عندما ذهب إلى آخر الطائرة في بداية الرحلة وبدأ يفتح باب الحمام ثم يقوم بإقفاله بشكل لافت ومزعج، ثم قام بضرب الباب وإقفاله أمام أحد المضيفين عندما سأله: "هل أنت على ما يُرام؟".

وتبين لاحقاً أن الرجل الذي يجلس يعمل كضابط شرطة في "جزر فيرجن الأميركية"، واستطاع التعرف عليه، حيث أبلغ السلطات بعد الوصول أنه -أي فيليكس- معروف لدى الشرطة ولديه سُمعة غير جيدة.

وأطلق فيليكس عبارات بذيئة وشتائم بصوت مرتفع ضد المضيف الجوي الذي رفض تزويده بالمشروبات الكحولية، فما كان من المضيف إلا أن رد عليه بالقول: "يتوجب عليك الجلوس رجاء. لا تشرب مزيداً من البيرة. سوف نكون قد وصلنا خلال ساعة فقط".

وحاول فيليكس التهجم على المضيف بعد أن اشتاط غضباً، حيث حاول السير في الممر الأوسط في الطائرة وصرخ: "أنا ذاهب لأقتلك، أنا أعرف بأنك شرطي"، لكن العديد من الركاب حاولوا تهدئته ومنعه من الوصول إلى المضيفة والاعتداء عليها، وعندها أيضاً وجه كلمات بذيئة ومسيئة لعدد من الركاب الذين تدخلوا.

وبحسب الشهود فإن المضيف أعطى فيليكس كوباً من الماء في محاولة لإرضائه وتهدئته إلا أنه أعطى كوب الماء لشخص آخر في الطائرة، ورفض تناوله.

وبمجرد وصول الطائرة إلى مطار ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية صعد رجال الشرطة إلى الطائرة واصطحبوا معهم الراكب حتى المطار، ومن ثم تم اعتقاله هناك، فيما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه في حال إدانة المسافر بجريمة "التدخل في أعمال طاقم الطائرة" فإنه سوف يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً.