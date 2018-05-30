تعرف على سر السعادة في حياة اليابانيين

"الإيكي غاي" وتكتب باليابانية هكذا生き甲斐 هو مفهوم ياباني يعني "سبب الوجود"، وتستخدم الكلمة عادة للإشارة إلى مصدر القيمة في حياة الشخص، أو الأشياء التي تجعل حياة الإنسان جديرة بالاهتمام.

وفي الترجمة الشائعة للكلمة في الإنجليزية يقصد بها "الشيء الذي تعيش لأجله" أو "السبب الذي تستيقظ لأجله في الصباح".

ولكل فرد فإن "الإيكي غاي" الخاص به يرتبط بشخصيته ومحور حياته، من قيمه ومعتقداته.

الصوت الداخلي

يعكس الإيكي غاي، الصوت الداخلي للإنسان، أو الذات الداخلية ويعبر عن ذلك بإخلاص، ما يؤدي إلى خلق حالة نفسية يشعر فيها الفرد بالراحة.

والأشياء التي تجعل الإنسان يعيش مفهوم الإيكي غاي ليست أموراً قهرية أو اضطرارية بل هي من عفو الخاطر ورغبة الذات.

وهي بذلك - كونها تنطلق من طيب النفس ورغبتها، تمنح الرضا النفسي والشعور بالمعنى في الحياة أو معنى الحياة.

الأثر والنتيجة

يجمع الإيكي غاي بين مفردتين هما生き أو إيكي وتعني الحياة أو حي، و甲斐 غاي وتعني الأثر أو النتيجة أو الثمرة أو الفائدة وغيرها من كلمات بذات المعنى.

والخلاصة هي أن تجعل للحياة معنى أو تستحق العيش.

وفي ثقافة جزيرة أوكيناوا اليابانية فإن الإيكي غاي، تعني الدافع الذي يجعلك تستيقظ في الصباح أو سبب الاستمتاع بالحياة عندك.

وفي إحدى محادثات TED فقد اقترح الكاتب الأميركي "دان بويتنر" الإيكي غاي كواحد من الأسباب التي جعلت الناس في هذه المنطقة يتمتعون بحياة طويلة.

جدوى الحياة

عادة ما تستخدم كلمة ikigai للإشارة إلى مصدر القيمة في حياة المرء أو الأشياء التي تجعل حياة المرء مجدية.

كما تُستخدم الكلمة للإشارة إلى الظروف العقلية والروحية التي يشعر الأفراد من خلالها بأن حياتهم قيّمة، ولا ترتبط بمجرد الحالة المالية للمرء.

فحتى لو شعر الإنسان أن الحاضر مظلم أمامه فسيكون له هدف من الحياة يجعله يتمسك بالحاضر.

ويشترط في سلوكيات المرء العفوية وعدم التعمد، وذلك لا يأتي إلا بالتمرين والتعود عليه وليس قهر الذات.

وهي ببساطة عملية تفتح النفس باتجاه محبة الحياة، على أساس النضج الشخصي والحب والسعادة واللقاء مع الآخرين والشعور بقيمة الحياة.