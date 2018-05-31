بالصور.. هبوط اضطراري لطائرة أميركية إثر اختناق الطيار

هبطت #طائرة ركاب أميركية اضطراياً، الخميس، أثناء قيامها برحلة داخلية وذلك على إثر إصابة الطيار بنوبة اختناق.

وكانت طائرة الركاب في طريقها من ولاية كنتاكي إلى بونتا غوردا في ولاية #فلوريدا، ولكن بعد تعرض الطيار للطارئ الصحي تقرر تحويل مسارها وهبوطها اضطراريا في مطار غاينسفيل بذات الولاية.

وغادرت الرحلة رقم 1304 مطار سينسيناتي الدولي في شمال كنتاكي قبل الساعة السابعة صباحاً الخميس بالتوقيت المحلي الأميركي، ولكن تم تحويلها إلى مطار غاينسفيل الإقليمي حوالي الساعة 8:30 صباحاً، نقلا عن موقع "فوكس نيوز".

وكشف صور نشرتها خدمات إطفاء غاينسفيل، سيارات الإسعاف وهي تحيط بالطائرة، من طراز إيرباص A320، لدى هبوطها بسلام على الممر.

وتم تقديم خدمات الإسعاف الأولية للطيار على الطائرة قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث استقرت حالته الصحية.

وأصدرت شركة الطيران الأميركية بيانا أكد أن الطاقم تدخل على الفور وقرر تحويل مسار الطائرة وهبوطها اضطراريا لتقديم المساعدة الطبية للطيار.

وأضافت الشركة أنها قدمت وجبة الغداء إلى 155 راكبا كانوا على متن الطائرة. وواصل الرحلة مسارها بعد إرسال طاقم جديد.

والطائرة تتبع أسطول Allegiant Air، وهي شركة طيران اقتصادية أميركية، تاسع أكبر شركة طيران تجارية في الولايات المتحدة.