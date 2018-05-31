دم خنزير ومكياج ومشرحة..تفاصيل الموت المزيف لصحافي روسي

أوضح الصحافي الروسي الذي تعاون مع السلطات الأوكرانية لتزييف موته أنه لطخ جسده بدماء الخنازير ونُقل إلى المشرحة كجزء من عملية القتل المزيف التي نفذها بشكل متقن.

وكانت شرطة كييف قد أعلنت، الثلاثاء، أن أركادي بابتشينكو (41 عاماً) قُتل بالرصاص داخل مبناه السكني، لكنه ظهر حيّاً في اليوم التالي بينما أعلنت السلطات الأوكرانية أنها اعتقلت مشتبها به في القضية.

ووصف بابتشينكو اليوم عملية الخداع للمراسلين للمرة الأولى منذ أن أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتله في سياق عملية أوكرانية خاصة "لإحباط محاولة روسية لقتله".

قال بابتشينكو لزملائه الصحافيين في مؤتمر صحافي في كييف، إنه كان بمقدوره الرفض عندما اقترح عليه مسؤولون أوكرانيون فكرة الخدعة منذ نحو شهر، لكنه وافق بمحض إرادته.

وروى الصحافي أن عناصر من الأمن الأوكراني أخبروه أن الأمن الروسي أمر في الشهر الماضي بمقتله، فسألهم حينها بابتشينكو "رائع! لما انتظرتم شهراً؟".

وشرح أن خبير "ماكياج" وعناصر أمن قاموا بعملية التزييف، حيث أمسك عناصر الأمن بقميصه وأطلقوا رصاصة اخترقته. بعدها عاود الصحافي ارتداء قميصه، ولطّخ نفسه بدم خنزير. ثم تم نقله بسيارة إسعاف إلى قسم العناية الفائقة في أحد المستشفيات، حيث عمل خبير شرعي على "توثيق" وفاته، وتم نقله بعدها إلى مشرحة. وأكد بابتشينكو أنه حتى زوجته صدّقت أنه قُتل.

وأقر أنه طوال العملية كان يخشى أن لا تنجح هذه المهمة، ولكنه شعر بالارتياح بعدما انتهت. وأضاف: "انتهت حالة الخوف عندي عندما وصلت للمشرحة".