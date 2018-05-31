للرجال فقط.. حلاق ديلفري في بيروت

يجول هذا الشاب اللبناني (الذي يظهر في الفيديو)، البالغ من العمر 18 عاماً، مخيم برج البراجنة في بيروت بحثاً عن زبائن. فمحمد، المعروف بأبو طويلة، يمارس مهنة تكاد تنقرض وهي مهنة الحلاق المتجول، حتى صار من معالم المنطقة الواقعة جنوب العاصمة اللبنانية.

الحلاق المتجول ذو المظهر الحسن يهوى الأشياء القديمة. وفي حال سمحت له الظروف سيقوم بفتح صالون للحلاقة يكون ديكوره وتصميمه على الطراز القديم.

يستيقظ أبو طويلة عند التاسعة من صباح كل يوم، وبعد انتهاء عمله في أحد الصالونات ينطلق على دراجته الهوائية التي تحتوي على كل ما يلزمه من أدوات لقص الشعر أو اللحية، لتلبية طلبات زبائنه أو أي زبائن جدد في الشارع.

والجميع في الشارع سعداء ومندهشون لقيام الحلاق المتجول بحلق الشعر للناس على الطرقات. ويتراوح عدد زبائنه بين 10 إلى 30 في اليوم الواحد.