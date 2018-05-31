فيديو.. صاعقة تضرب برج إيفل

في مشهد مثير ضربت #صاعقة المعلم الأشهر في فرنسا، حيث تناقلت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين صوراً وفيديوهات مثيرة للحظة التي ضرب البرق قمة #برج_إيفل بعاصمة الجن والملائكة.

وشهدت العاصمة الفرنسية #باريس قبل يومين عواصف مصحوبة بالبرق والرعد والأمطار الغزيرة، تسببت في إغلاق العديد من محطات المترو .

وقد وصل ارتفاع مياه الأمطار إلى 30 سم، وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، العديد من المارة ومستعملي المترو الذين لم يستطيعوا الخروج من محطة مترو الأنفاق في الدائرة الباريسية الـ19.

كما لم تتمكن القطارات من التوقف عند محطة جوردان الواقعة على خط المترو رقم 11.