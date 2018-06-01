فيديو.. سائق كاد يدهس طفلاً ومشرفاً في أبوظبي

نجا طفل ومشرفة حافلته المدرسية من الموت تحت عجلات حافلة مدرسة أخرى، بعد أن تجاهل سائق الأخيرة الالتزام بإشارة التوقف الصادرة من الحافلة الأولى، وكاد يصدم الاثنين أثناء محاولتهما عبور الطريق.

وتم إيقاف سائق الحافلة المخالفة وحجزه بعد أن تقدمت أسرة الطفل بشكوى لشرطة أبوظبي، قدمت من خلالها فيديو يوثق المخالفة الخطرة، تم تصويره من خلال كاميرات موجودة بالمنزل، نقلا عن صحيفة "الإمارات اليوم".

بالفيديو ..شرطة أبوظبي توقف سائق حافلة مدرسية كاد أن يدهس طفلاً ومشرفةhttps://t.co/GPrmcMbwcI — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 1, 2018

وأكدت شرطة #أبوظبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على كل من يعرض سلامة الطلاب للخطر وعدم التقيد بالتوقف أثناء مشاهدته لإشارة قف الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة)، وأوضحت أنه تم توجيه مخالفتين لسائق الحافلة المدرسية: قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة وسلامة وأمن الآخرين للخطر، والمخالفة الثانية عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة قف الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة).

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات المدرسية، مشددة على أنه سيتم مخالفاتهم بالغرامة 1000درهم و10 نقاط مرورية في حال عدم التزامهم بالوقوف وفقا للقانون.