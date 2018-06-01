قس يطلب تبرعات لشراء طائرة خاصة "بأمر من الرب"

أثار قس أميركي من ولاية لويزيانا يدعى، #جيسي_دوبلانتيس، الرأي العام، عندما صرَّح بأن المسيح طلب منه شراء طائرة خاصة جديدة.

ويدير القس كنيسة باسمه، ويمتلك ثلاث طائرات خاصة، لكنه بقوله هذا يطمح في امتلاك الطائرة الرابعة، بعون أتباعه الذين سوف يساعدونه بالتبرع لتحقيق "طلب الرب".

ويرغب دوبلانتيس في شراء طائرة من طراز داسو فالكون 7 إكس التي يقدر سعرها بـ 54 مليون دولار.

وفي فيديو نشره على موقعه الشخصي بالإنترنت، قال إن الحصول على هذه الطائرة سوف يقربه من الله بشكل شخصي، بالمعني الحرفي والمجازي.

وأكد أنه كانت له محادثة "قدسية"، تضمنت هذا الطلب وسميت فيها الطائرة الجديدة بالاسم.

ويمضي دوبلانتس ليخبر أتباعه بأن الطائرات النفاثة، وخاصة تلك التي تتمتع بكفاءة جيدة في استهلاك الوقود، تسمح له بالوصول إلى عدد أكبر من الناس حول العالم لنشر الدعوة.

ويقول إن ذلك سوف يسمح له بأن يلمس هموم الناس ويغير الأرواح.

وفي الفيديو يظهر القس مع أتباعه بجوار طائراته الثلاث الأخرى، وخلفهم لوحة مكتوب عليها: "الأمر لا يتعلق بالمتاع إنما بالأولويات".

وعلى الموقع الإلكتروني لطائرات داسو فالكون 7 إكس، يوضح أنها تجمع بين "تكنولوجيا الطائرات النفاثة والمقصورة التنفيذية الأنيقة والهادئة".

ليست القصة الأولى

لكن القس دوبلانتيس ليس الوحيد الذي يجري محادثة مع الرب، عن طائرات رجال الأعمال كما يزعم.

في عام 2015 واجه الواعظ الديني الأميركي، كريفلو دولار، ردَّ فعل عنيفاً بعد أن طلب من أتباعه مبلغ 60 مليون دولار لشراء طائرة من طراز غلف ستريم جي 650.

وفي وقت سابق من هذا العام، حصل الواعظ، كاهين كوبلاند، على طائرة من طراز غلف ستريم الخامسة، من المخرج تايلر بيري، دفعت من تبرعات من أتباعه.

وناقش كل من كوبلاند ودوبلانتيس ضرورة الطائرات الخاصة في حلقة عام 2016 من برنامج كوبلاند "صوت المؤمن المنتصر"، والتي وصف خلالها كوبلاند السفر الجوي التجاري بأنه أشبه بالوجود "في أنبوب طويل مع مجموعة من الشياطين".

وأكد أنه لا يمكن أن يؤدي مهامه إلا عبر الطائرات الخاصة.

وأشار كوبلاند إلى أن القس الإنجيلي الشهير، أورال روبرتس، سافر تجاريًا، لكن الناس على متن الطائرات "أقلقوا سلامه" بطلباتهم من أجل الصلاة.