كائن فضائي و 10 صور طريفة من إضراب الأردن

من كائن فضائي نزل ليواسي الأردنيين في محنتهم الاقتصادية، إلى موظف امتطى "ظهر الحمار" بدلا من السيارة للذهاب إلى عمله، تنوعت الصور الطريفة التي عبر بها الأردنيون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتصل بالاحتجاجات على إصلاح قانون الضرائب ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وفي الإضراب الذي لاقى إجماعاً وطنياً غير مسبوق وتفاعلت معه مختلف النقابات المهنية البالغ عددها 33 نقابة وجمعية أصحاب مهن، ظهر مهندسون يرفعون لافتات تقول "أنا مهندس ولست ماكنة صراف آلي".

وفي لافتة أخرى حملها طفل يقول "حلوا عن مصروفي" في الإضراب الذي حمل شعاراً يقول بكل اللغات "معناش.. نفرات فلّس.. فلوس يوك.. شطبنا.. ما فيش.. ما ضل قروش.. ماكوووو" في صورة تعكس عدم تحمل المواطن لمزيد من الإصلاحات.

وكان من بين المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للحكومة للمشاركة في الإضراب على اعتبار أنه لم يبق أحد غيرها لم يشارك.

وفي مكان آخر يظهر متسول في فيديو يدعي أنه على استعداد للمشاركة والتوقف يوماً كاملاً عن طلب المال من المارة، ويقول إنه "يشارك بإضراب عن الطعام عن العمل عن أي شيء المهم إنه مشارك".

وتنشر "العربية.نت" صورا وصلتها من متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، فيها عدد من النكات الطريفة العفوية في الإضراب العام عن العمل الذي نفذ يوم الأربعاء الماضي تجاه مشروع قانون الضريبة، وأعقبته وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء الخميس اعتراضا على رفع أسعار الوقود.

وقد شكلت الاحتجاجات الحالية في الأردن منعطفا في التعامل الحكومي مع الإصلاحات الاقتصادية، بعد أن أمر ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين، الحكومة بتعليق قرارها رفع أسعار الكهرباء والوقود للشهر الحالي والذي يكلف ميزانية الدولة نحو 22 مليون دولار شهرياً.

ويشهد الأردن إصلاحات اقتصادية قاسية شأنه في ذلك شأن معظم دول المنطقة، وترجع في أساسها إلى ارتفاع كلفة الوقود على الأردن، وتراجع الأداء الاقتصادي بمعظم دول العالم، بجانب تراجع المساعدات الخارجية للأردن، وتحمله أعباء استضافة ملايين اللاجئين.