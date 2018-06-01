شاهد.. لأول مرة الحوت الأزرق يظهر بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة البيئة المصرية، رصد الحوت الأزرق لأول مرة بمياه البحر الأحمر، في منطقة خليج العقبة، معتبرة ذلك ظاهرة بيئية فريدة من نوعها.

هذه الظاهرة البيئية الفريدة من نوعها دفعت فرق الرصد في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء بمتابعة رصد الحوت المهدد بالانقراض وتصويره وتتبع تحركاته.

ويعرف الحوت الذي تم رصده بالحوت الأزرق القزم أو (بريفكودا)، وهو أحد أنواع الحيتان الزرقاء، ويبلغ طوله نحو 24 مترًا.

ويعتبر ظهور هذا النوع من الحيتان في المنطقة من الظواهر غير المتوقعة والفريدة.

ورجح الخبراء سبب وصوله للبحر الأحمر، إلى كونه قد ضل طريقه أثناء محاولته الوصول إلى مناطق باردة شمالا.

ويعتبر الحوت الأزرق من أكبر الثدييات البحرية الموجودة في البحار والمحيطات، كما أنه أكبر كائن على وجه الأرض وينتشر انتشارا واسعا في معظم المحيطات والبحار.