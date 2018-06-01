تايلور وصديقها البريطاني يتناولان غذاء رخيصا!

كشفت صور جديد المغنية الأميركية الشهيرة #تايلور_سويفت، وهي تواعد صديقها الجديد الممثل البريطاني #جون_ألوين في حانة لندنية صغيرة.

وتناول الاثنان وجبة غذاء تقليدية متواضعة من السمك والبطاطا المقلية، قبل أن يخرجا معا إلى سيارة فارهة، ويختفيا عن الأنظار.

ودلفا سويفت، 28 عاما، وألوين، 27 عاما، معا إلى حانة غاسترو الصغيرة في شمال لندن يوم الأربعاء الماضي ليستمتعا بوجبة غذاء. وثمن الوجبة الرئيسية في تلك الحانة لا يتجاوز 15 جنيها إسترلينيا، نقلا عن "ديلي ميل".

وبدا الاثنان في حضور متألق عقب خروجهما من الحانة، فيما كان السائق الخاص يفتح لهما باب السيارة الفخمة التي كانت في انتظارهما.

وجمعت علاقة رومانسية بين الاثنين منذ مايو 2017. وحرص الاثنان على تجنب وسائل الإعلام والحفاظ على خصوصية علاقاتهما.

وتقدر ثروة تايلور الصافية بنحو 280 مليون دولار، أما صديقها فهو ممثل غير مشهور ولا تتجاوز أمواله 250 ألف دولار فقط.

واستأجرت تايلور مؤخرا منزلا في شمال لندن، وأصبحت تمضي في العاصمة البريطانية فترات أطول من قبل.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن تايلور التقت أسرة الممثل البريطاني وسط ارتياح متبادل بين الجانبين.

ومنيت تايلور بعدة رومانسيات فاشلة، كان أحدثها مع الممثل البريطاني توم هيدلستون لمدة 3 أشهر، كانا خلال محط أنظار وسائل الإعلام.

وقبل قصة الحب القصيرة مع هيدلستون، كانت تايلور خارجة للتو من علاقة فاشلة استمرت 15 شهرا مع الموسيقي الاسكتلندي كالفن هاريس.

وألوين ممثل بريطاني صاعد، يعيش في منزل لندني قيمته 1.3 مليون دولار مع والدته الطبيبة النفسية، ووالده مخرج الأفلام الوثائقية ريتشارد ألوين، وجده هو الملحن البريطاني الناجح وليام ألوين.

وتخرج الوين من جامعة برستل في تخصص اللغة الإنجليزية والدراما، كما درس في أكاديمية رويال سنترال للخطابة والدراما وتخرج منها عام 2015.