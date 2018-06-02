فيديو مروع لدهس شاب بالتفحيط في الإمارات.. وضبط الجناة

توفي شاب "عربي الجنسية" في التاسعة عشرة من العمر في حادث دهس، وقع أمس الجمعة في مدينة العين في الإمارات، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأوضح العقيد أحمد محمد الزيودي، مدير إدارة المرور في العين بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن المتوفى كان متواجداً في الجزيرة الوسطى للطريق، أثناء إجراء سائقين سباقاً بسيارتيهما ونتيجة للسرعة الزائدة تدهورت إحداهما وانحرفت عن المسار ودخلت إلى الجزيرة الوسطى للطريق، وتسببت بدهس الشاب ووفاته.

وأكد أن دوريات المرور وصلت إلى موقع الحادث خلال دقائق، واتخذت الإجراءات اللازمة، وتمكنت من ضبط السائق المتسبب في الحادث الذي تعرض إلى إصابة وقامت بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما ضبطت سائق المركبة الأخرى بعد هروبه من مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأوضح أن شرطة مباحث المرور تلاحق الأشخاص الذين قاموا بتصوير الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التصرف غير حضاري ويشجع الشباب الآخرين على ارتكاب مثل هذه الحوادث، وهو تصرف يوجب المساءلة القانونية وتوقيع العقوبة.

وقال الزيودي إن شرطة المرور قامت بضبط بعض الشباب المتسابقين في منطقة الحادث واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.