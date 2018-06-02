قصة شيماء.. الطفلة اليمنية التي شغلت إعلام أميركا

احتفى الإعلام الأميركي والعربي هذا الأسبوع بقصة الطفلة ‫اليمنية شيماء العمري، المصابة بمرض الشلل الدماغي التي دخلت الولايات المتحدة أخيراً، بعد حصولها على استثناء إنساني، رغم قرار منع السفر الذي حد من دخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة.

لكن قضيتها تلقي الضوء على ما يقدر بعشرة آلاف حالة أخرى ليمنيين مفرقين عن أزواجهم و آبائهم من حاملي الجنسية الأميركية، لا زالوا يتنظرون الحصول على تأشيرات للم شملهم مع عائلاتهم في أميركا.

قصة شيماء كانت قد حظيت باهتمام المحكمة العليا، التي تساءل بعض قضاتها -خلال جلسة استماع حول دستورية قرار منع السفر-عن سبب رفض وزارة الخارجية إعطاء شيماء، التي تبلغ العاشرة من العمر، الاستثناء الإنساني التي كانت إدارة #ترمب قد ذكرته مرارا كسبب يخفف من وطأة قرار منع السفر.

حيث كانت السفارة الأميركية في جيبوتي قد رفضت طلب لمّ شمل الأسرة في يناير رغم أن والد شيماء، أميركي الجنسية، ويعيش في كاليفورنيا.

علماً أن قوانين الهجرة الأميركية تسمح لحاملي الجنسية تمريرها-عبر سلسلة من الخطوات-إلى أزواجهم وأبنائهم حتى لو ولد أطفالهم قبل حصول الأب أو الأم على الجنسية.

الاهتمام الإعلامي أنقذها

إلا أن الاهتمام الإعلامي بالقضية هو الذي غير رأي القنصل"، بحسب ما أكد والد شيماء نجيب العمري لـ"العربية.نت".

فقد أوضح أن نائب القنصل الأميركي في جيبوتي بعث برسالة إلكترونيه قبل يوم واحد من مرافعات المحكمة العليا، يخبر فيها العمري بأن شروط الاستثناء تنطبق على عائلته و بأن العائلة ستحصل على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

يذكر أن العمري أتى إلى الولايات المتحدة من منطقة #إب في اليمن عام 1997 و حصل على الجنسية الأميركية عام 2010. خلال هذا الوقت كان قد تزوج و أنجب أطفالا في اليمن، لكنه قال إنه لم يستعجل في تقديم أوراق عائلته للإتيان بهم إلى أميركا في ذلك الوقت، لأن الوضع كان مستقراً في اليمن.

لكن "الحرب أخذتهم بشتى أنواع الطرق، بحسب وصف العمري.

وقد أجبر إغلاق السفارة الأميركية في صنعاء عائلته على الانتقال إلى جيبوتي لمقابلة المسؤولين القنصليين.

وفي هذا السياق، قال العمري الذي اضطر إلى العودة إلى اليمن مع ابنته بعد أن تدهورت حالتها الصحية في جيبوتي: "كنت واثقا أنهم لن يرفضوا طلبنا نظرا إلى وضع شيماء".

إلا أن العمري وزوجته و بناته الثلاث اضطروا إلى الانتظار خمسة أشهر ما بين الرد السلبي الأول و ما بين حصوله على الاستثناء.

منع السفر ولم شمل الأسر

ورغم نهايتها السعيدة، تبقى قصة شيماء استثناء واحدا من بين ما يقدر بعشرة آلاف حالة أخرى تم فيها رفض طلبات يمنيين للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة، منها طلبات إنسانية و طبية أيضا، كما تقدر ديبي المنتصر، الأمين العام لرابطة التجار اليمنيين الأميركيين.



قرار منع السفر لا يؤثر فقط على طالبي التأشيرات السياحية أو الدراسية، بل يؤثر بطريقة أساسية على اليمنيين الأميركيين الذين يريدون لم شمل أسرهم وإحضار زوجاتهم وأطفالهم إلى الولايات المتحدة، و هو حق دستوري.

من جهته، أكد مشير فتاحي، الذي يعمل في شركة استشارية تساعد المهاجرين على تقديم طلبات الهجرة في نيويورك، أن وضع اليمنيين صعب جداً الآن، فالكثير من اليمنيين الأميركيين لم يفكروا في إحضار زوجاتهم وأبنائهم إلى هنا في السابق، ولكنهم غيروا رأيهم بعد اندلاع الحرب."

خلال العقد الأخير، كانت وزارة الخارجية الأميركية تصدر ما بين ألفين إلى 3 آلاف تأشيرة هجرة لليمنيين سنويا. لكن هذا العدد ارتفع الى 13ألفا عام 2016، منها حالات تم تعجيلها بسبب الحرب.

وعاد العدد وانخفض إلى أكثر بقليل من 5 آلاف العام الماضي بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب لقرار منع السفر، والذي تم تجميده وإعادة العمل به عدة مرات.



540 استثناء لقرار منع السفر

وخلال الأشهر الأربعة الماضية-و منذ سماح المحكمة العليا بتطبيق قرار منع السفر لغاية البت به نهائيا- تم إصدار فقط 62 تأشيرة هجرة ليمنيين.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية لـ"العربية.نت" إنها أصدرت أكثر من 540 استثناء لقرار منع السفر. لكن الوزارة تؤكد أنها غير قادرة على توفير تفاصيل جنسيات الحاصلين على الاستثناء.

من جهته، قال فتاحي إن هناك الكثير من الأطفال الذين حصلوا على تأشيرات قبل أمهاتهم، مما دفع آباءهم إلى إحضارهم إلى الولايات المتحدة لوحدهم قبل انتهاء تاريخ تأشيراتهم.

لكنه أكد أن "عدد الاستثناءات الإنسانية زاد بعد الضجة المرتبطة بجلسة المحكمة العليا، التي لم تبت بالقرار بعد، وقد بدأت السفارة الأميركية في جيبوتي تتعاون أكثر مع مقدمي الطلبات الآن، وتنظر فيما إذا كانت شروط الاستثناء تنطبق عليهم."

أما عبد أيوب، مدير القضايا القانونية والسياسية في لجنة مكافحة التمييز العربية الأميركية في واشنطن، فاعتبر أن "المشكلة هي انعدام وجود تفاصيل لكيفية التقديم على استثناء، نحن لا نعرف عما يبحث المسؤولون القنصليون وعما يقبلون."

وعلى سبيل المثال، تنتظر اديبة يحيى ناجي وهي يمنية أميركية في مصر منذ ثلاثة أعوام للحصول على تأشيرة هجرة لأبنائها الخمسة ولزوجها. فقرار منع السفر زاد من الفترة الزمنية للم الشمل والتي تستغرق سنوات في الكثير من الأحيان.

وقد باع زوجها فهد الحربي المايكروباص الذي كان يسوقه ليعتاش في إب في اليمن بعد الحرب، ولم يجد وظيفة في مصر لغاية الآن. أما أبناؤهم-الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما وأقل من عام، فلم يستطيعوا التسجيل للدخول في المدارس.

وفي هذا السياق، تقول أديبة ناجي :"كل يوم أقول لأبنائي إن شاء الله نترك قريب، إن شاء الله نترك لأميركا قريباً".