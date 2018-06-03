باريس تستعد لـ"العشاء بالأبيض" وسط الغموض

يستعد سكان العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في حدث "دينيه آن بلان" أو "العشاء بالأبيض" الذي سيتم الكشف عن مكانه في اللحظة الأخيرة.

تنظم الذكرى الـ 30 لحدث العشاء العالمي "دينيه آن بلان" في باريس ليل الأحد.

ويتوقع المنظمون أن يشارك ما بين 20 ألفا و30 ألف مشارك، ثلثهم من خارج #فرنسا.

شارع #الشانزليزيه ومتحف #اللوفر و #برج_إيفل من بين المواقع السابقة التي استضافت مثل هذا الحدث السنوي.

وتم الكشف عن موقع عشاء العام الجاري في سلسلة رسائل نصية.

ويقول فرانسوا باسكييه، الذي أطلق هذا الحدث في #باريس عام 1988، إن أكثر من 20 فرقة أوركسترا ستشارك في التسلية والترفيه.

وأخفى باسكييه أي تفاصيل أخرى للحفاظ على الغموض.

وقد شارك العام الماضي في هذا الحدث أكثر من 110 آلاف شخص من 28 دولة.