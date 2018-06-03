شاهد راموس يغني: "ارفعي صوتك اصرخي بصوت عالٍ"

أطلق سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني أغنية منتخب بلاده لكأس العالم 2018 قبل بداية البطولة العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقام المدافع الإسباني راموس بأداء الأغنية واسمها Otra Estrella en tu Corazon بالإسبانية التي تترجم "نجم آخر في قلبك"، إلى جانب نجم البوب ديماركو فلامنكو.

وتأتي الأغنية في كلمة ملهمة وعاطفية تتضمن: "هيا إسبانيا.. ارفعي صوتك.. اصرخي بصوت عالٍ.. هدير الأهداف.. في بشرتنا قد رسمت الكرة لكن نجماً آخر في قلبك".

ويظهر الغناء على خلفية من مشاركات إسبانيا في منافسات سابقة من كأس العالم، وهو يمضي في الغناء: "بالتفكير الكبير سوف نحقق الأفضل.. أن نقاتل سوياً نحو النجم بشرف. علينا أن نحاول ربما يلمع لاروخا مجدداً"، ويقصد بـ "لاروخا" منتخب إسبانيا لكرة القدم.

كما يضم الفيديو الموسيقي المحترف، عائلة من عشاق منتخب إسبانيا يشاهدون كأس العالم في المنزل، وشباب يلعبون بقمصان المنتخب الوطني.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها راموس قدراته في الغناء قبل بطولة كروية كبرى.

فقد سبق له أن غنى أغنية يورو 2016 لمنتخب إسبانيا "لاروخا بايلا".

كما تم تصوير راموس وهو يغني مع مشجعي ريال مدريد بعد فوز فريقه في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على بايرن ميونيخ هذا الموسم.

وسيقود الظهير الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا المنتخب في نهائيات كأس العالم، حيث تلعب بلاده في المجموعة الثانية إلى جانب البرتغال والمغرب وإيران.

وقد حققت الأغنية أكثر من 1.8 مليون مشاهدة على موقع المنتخب الإسباني منذ الأول من يونيو.