شاهد فرحة ولي عهد دبي بعد الفوز بسباق الخيول الأشهر

فاز الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم السبت ببطولة الديربي الإنجليزي لسباق الخيل، وهو الحدث الأشهر والأعرق في سباقات الخيول الكلاسيكية في العالم.

والتقطت الكاميرا لحظات الفرحة الأولى، حين حقق الحصان "مسار" المركز الأول في السباق، فما كان من #ولي_عهد_دبي، الشيخ حمدان، إلا أن توجه إلى الشيخ محمد بن راشد، ليضمه، تعبيراً عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد. في حين عبر الشيخ محمد بن راشد عن فرحته على طريقته الخاصة.

يذكر أن الشيخ محمد_بن_راشد، كان أكد في مقابلة مع قناة Racing UK بعيد فوز الحصان "مسار" من فريق جودولفين بسباق "إنفيستيك ديربي" الإنجليزي أن "حبّ الخيل يسري في دمي... أنا أعشق الخيل".