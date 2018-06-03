صورة جديدة... محمد صلاح يجري تدريبات علاجية

نشر اللاعب المصري #محمد_صلاح المحترف بصفوف فريق #ليفربول الإنجليزي صورة حديثة له خلال إجرائه تدريبات تأهيلية للعلاج من إصابته بِجِذْع في أربطة الكتف. وكتب صلاح على الصورة: "مشاعر طيبة".

وكان صلاح قد توجه إلى إسبانيا للعلاج من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام ريال مدريد، وفقا لتعليمات الفريق الطبي لنادي ليفربول.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن إصابة صلاح ستستغرق ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، ومن المرجح ألا يلحق بالمباراة الأولى للمنتخب المصري في مونديال روسيا أمام أوروغواي.

وأكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد أن صلاح سيلحق ببقية مباريات المنتخب في المونديال.