قد لا تصدق أن أحدهم اشترى هذه اللوحة بـ 8 ملايين دولار

الفنان التجريبي الكوري الجنوبي Kim Whan-ki الراحل في 1972 ضرب الرقم القياسي من جديد في مزاد علني عرض الأحد الماضي أعمالاً أخرى لفنانين كوريين، إلى درجة أن مجهولاً من المتنافسين على أعماله دفع 7 ملايين و900 ألف دولار ليقتني لوحة رسمها في 1972 قبل عامين من وفاته في نيويورك بعمر 61 سنة، وهي مثيرة للجدل بدءاً من أول نظرة عليها وعلى اسمها الغريب كراسمها.

اللوحة البالغ عرضها 202 بارتفاع 254 سنتيمتراً، سماها الفنان "3-II-72 # 220" كإشارة ربما إلى تاريخ انتهائه من رسمها، إلا أن صحيفة Korea Herald الإنجليزية اللغة، وفي موقعها قرأت "العربية.نت" تفاصيل عنها وعن المزاد الذي نظمته دار " #هونغ_كونغ" للمزادات بالعاصمة #سيول، لم تذكر شيئاً عن سبب الرقم 220 في اسمها.

الفنان الراحل، أبصر النور في 1913 ببلدة Shinan بالجنوب الغربي لكوريا الجنوبية، كان رائداً بالفن التجريبي، وسبق أن باع لوحة في مزاد علني آخر، اسمها غريب أيضاً كاللوحة نفسها، وهو "5-Ⅳ-73 #310" البادية صورتها أعلاه إلى جانب صورة أخرى للفنان الذي رسمها، واشتراها أحدهم في مزاد علني بمبلغ 6 مليارات و550 مليون Won تعادل 6 ملايين دولار تقريباً.