مؤسسات ظهرت منذ أكثر من ألف عام.. ومازالت

يعود تاريخ تأسيس معظم الشركات المعاصرة إلى الفترة التي تلت الثورة الصناعية وتطور المواصلات حيث ساهمت هذه العوامل في خلق البيئة المناسبة لنشأة هذه المؤسسات.

وفي غضون ذلك، تنشط خلال الفترة الحالية بعض الشركات التي ظهرت قبل تطور الصناعة وقبل اكتشاف القارة الأميركية حيث تصنف هذه المؤسسات، والتي مازالت تنشط منذ أكثر من ألف عام، كأقدم شركات على وجه الأرض.

شركة كونغو غومي اليابانية

إلى حدود سنة 2006 وقبل ضمها رسمياً إلى شركة تاكاماتسو، صنفت شركة كونغو غومي اليابانية للبناء والإنشاءات كأقدم شركة ناشطة في العالم حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 578 من قبل شيجيميتسو كونغو. وخلال تلك الفترة، حلّ شيجيميتسو بمدينة أوساكا اليابانية قادماً من شبه الجزيرة الكورية بعد تلقيه دعوة من الإمبراطور الياباني لإنشاء أحد المعابد البوذية بالمدينة. وكسب الأخير في منتصف القرن السادس شعبية في موطنه بفضل براعته في إنشاء المعابد. وتزامناً مع تزايد الطلب على خدماته، استقر شيجيميتسو باليابان وأسس شركته كونغو غومي.

وعلى مر تاريخها، ساهمت هذه الشركة في إنشاء عدد هام من المعالم التاريخية لليابان، مثل قلعة أوساكا خلال القرن السادس عشر. وبعد حوالي 1428 عاماً، تعرضت هذه المؤسسة إلى أزمة مالية أجبرتها سنة 2006 على الانضمام إلى شركة تاكاماتسو.

نزل نيشياما أونسن كيونكان

يصنف هذا النزل من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم نزل ناشط في العالم.

وعرف نزل نيشياما أونسن كيونكان، الموجود قرب جبل فوجي، ظهوره في حدود سنة 705 ويواصل حتى يومنا هذا استقبال الزوار. أسس من قبل رجل يدعى فوجيوارا ماهيتو، عمل والده كمسؤول في بلاط الإمبراطور الياباني تينجي.

وكان مخصصاً بالأساس لحمامات الينابيع الحارة والتي تعرف بأونسن. وقد استقبل العديد من أباطرة اليابان وكبار رجال الدولة.

مطعم شتيفتسكيلر سانت بيتر (Stiftskeller St. Peter)

يعتبر مطعم شتيفتسكيلر سانت بيتر واحداً من أبرز معالم منطقة سالزبورغ النمساوية، حيث يصنف كأقدم مطعم بكامل أوروبا الوسطى (بعض المؤرخين يصنفونه كأقدم مطعم في العالم).

جاء ذكر هذا المطعم لأول مرة في التاريخ من قبل الشاعر واللاهوتي الإنجليزي، ألكوين، في حدود سنة 803. ولهذا السبب يتجه المؤرخون إلى تقديم تلك السنة كعام تأسيس هذا المطعم وبالتالي كان عمر ملك الفرنجة شارلمان 60 سنة عندما فتح هذا المطعم أبوابه لأول مرة.

وواصل المطعم عمله على مدار 1215 سنة متتالية. وبحسب بعض المصادر، فقد كان الرحالة، كريستوف كولومبوس والملحن النمساوي، موزارت، من أبرز الشخصيات التاريخية التي تناولت الغذاء بهذا المطعم.

حانة ذي بينجلي أرمز (The Bingley Arms)

بناءً على ما قدمته موسوعة غينيس, تصنف حانة ذي بينجلي أرمز كأقدم حانة في بريطانيا، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 953 أي قبل حوالي 143 سنة من تاريخ بداية أول حملة صليبية.

وخلال تلك الفترة، حملت هذه الحانة، التي تنشط منذ 1065 سنة، بإحدى مناطق ليدز، لقب استراحة الرهبان ويعزى السبب إلى توافد الرهبان عليها خلال سفرهم. فضلاً عن ذلك، لجأ العديد من الكاثوليك إلى هذه الحانة للاحتماء داخلها خلال عهد الملك هنري الثامن. وفي حدود عام 1780 حملت هذه الحانة رسمياً اسم ذي بينجلي أرمز، نسبة إلى مالكها اللورد بينجلي.

مسبك مارينالي البابوي (Pontificia Fonderia Marinelli)

تتخذ هذه المؤسسة من مدينة Agnone التابعة لإقليم موليزي الإيطالي مقراً لها, حيث نشأت مؤسسة مسبك مارينالي البابوي في حدود سنة 1040 لتنتج أجراساً استخدمت في العديد من الكنائس والأبراج حول العالم، مثل برج بيزا.

وفي حدود سنة 1924، حصلت هذه المؤسسة على موافقة البابا بيوس الحادي عشر لإنتاج أجراس تحمل رمز الدولة البابوية. وعانت هذه المؤسسة خلال الحرب العالمية الثانية من تصرفات الجنود الألمان الذين لم يترددوا في مصادرة الأجراس لتذويبها واستخدامها لصناعة الأسلحة.