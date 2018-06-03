عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

وفاة مخترع "أتاري".. اللعبة الأشهر عالمياً

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

توفي المهندس الإلكتروني الشهير ومخترع لعبة "أتاري" الأسطورية، صاموئيل دابني، عن عمر ناهز 81 عاما.

وتوفي صاموئيل بعد صراع مع مرض عضال في منزله في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في 26 مايو الماضي، بحسب "نيويورك تايمز".

ويعتبر صاموئيل صاحب ثورة حقيقية، فهو من جلب أول لعبة فيديو رقمية إلى الأسواق في سبعينيات القرن الماضي.

واجتاحت اللعبة الأشهر عالمياً "أتاري" بعد تسويقها معظم البيوت في أميركا والعالم، وكذلك لقيت رواجا كبيرا عند فئة الشباب.

وتميز المهندس بعبقريته في اختراع "أتاري"، حيث صمم أول نموذج للعبة في غرفة نومه، مستخدما تقنيات ومواد إلكترونية غير مكلفة.

وعندها، استطاع صاموئيل الملقب بـ "تيد" إدخال أول لعبة فيديو تجارية إلى الأسواق العالمية، ودخل معها التاريخ الرقمي في 1971.

يذكر أن النسخة الأولى من "أتاري" لم تلق الرواج المطلوب، إلى أن أطلق صاموئيل نسخته الثانية في 1972، والتي حملت اسم "Pong"، وغزت معظم صالات الألعاب حول العالم.

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر