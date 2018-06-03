وفاة مخترع "أتاري".. اللعبة الأشهر عالمياً

توفي المهندس الإلكتروني الشهير ومخترع لعبة "أتاري" الأسطورية، صاموئيل دابني، عن عمر ناهز 81 عاما.

وتوفي صاموئيل بعد صراع مع مرض عضال في منزله في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في 26 مايو الماضي، بحسب "نيويورك تايمز".

ويعتبر صاموئيل صاحب ثورة حقيقية، فهو من جلب أول لعبة فيديو رقمية إلى الأسواق في سبعينيات القرن الماضي.

واجتاحت اللعبة الأشهر عالمياً "أتاري" بعد تسويقها معظم البيوت في أميركا والعالم، وكذلك لقيت رواجا كبيرا عند فئة الشباب.

وتميز المهندس بعبقريته في اختراع "أتاري"، حيث صمم أول نموذج للعبة في غرفة نومه، مستخدما تقنيات ومواد إلكترونية غير مكلفة.

A crucial part of early video game history, Atari co-founder Ted Dabney has died. https://t.co/9to6tODeFK pic.twitter.com/2SgSPt8BKr — Kotaku (@Kotaku) May 26, 2018

وعندها، استطاع صاموئيل الملقب بـ "تيد" إدخال أول لعبة فيديو تجارية إلى الأسواق العالمية، ودخل معها التاريخ الرقمي في 1971.

يذكر أن النسخة الأولى من "أتاري" لم تلق الرواج المطلوب، إلى أن أطلق صاموئيل نسخته الثانية في 1972، والتي حملت اسم "Pong"، وغزت معظم صالات الألعاب حول العالم.