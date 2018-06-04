شاهد سفير إيطاليا بالخرطوم وابنه بالزي الشعبي السوداني

فابريزيو لوبيسا السفير الإيطالي بالخرطوم، نشر صورة له مع ابنه وهما يرتديان الزي الشعبي السوداني، وذلك على حسابه في "تويتر".

وقد عبر السفير عن سعادته بأن يظهر بالزي السوداني، وقال إن ذلك كان لطيفاً معه، وأنه رجل له فضول ويحب الاطلاع وقد فتن بذلك الزي.

وقد أثارت الصورة إعجاب الكثيرين وهم يرون السفير بالزي الوطني السوداني الجلباب والطاقية في حين تدلت العمامة على العنق.

ونشر الصحافي حاتم درديري صورة له مع السفير الإيطالي ووصفه بأنه رجل لطيف ورائع، وسرعان ما قام السفير بإعادة تغريدها على حسابه.

ويرى السفير لوبيسا أن علاقات السودان وإيطاليا تعود إلى عصر مملكة كوش والإمبراطورية الرومانية، حيث تم تبادل المبعوثين والسفراء من ذلك العصر القديم ما قبل الميلاد بـ350 سنة.

ويرى أن الأُثر الإيطالي موجود في عمارة السودان إلى اليوم في المعابد والمباني القديمة، في مناطق مروي والمصورات، وأن الأسماء الرومانية أيضا قائمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مسؤولون أجانب بالزي السوداني، لاسيما خلال شهر رمضان وهم يشاركون السودانيين الإفطار الرمضاني.

فقد ظهر مدير العلاقات العامة بالسفارة الأميركية بالخرطوم كيت هيوز قبل أيام وهو يلبس الزي السوداني في الإفطار الرمضاني مع مجموعة من السودانيين.