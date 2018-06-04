شاهد قفزة "نارية" في أميركا أدخلت رجلاً للمستشفى

أطلق موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) النار عَرَضاً على رجل آخر عند تأديته قفزة خلفية في إحدى حانات دنفر في ولاية كولورادو في وسط الولايات المتحدة حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وانتشر المشهد الذي صور بالكامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يظهر موظف الـ"إف بي آي" هو يرقص بحماسة في وسط الحلبة أمام أعين عشرات الزبائن في الحانة.

وقام بعد ذلك بقفزة خلفية أدت إلى سقوط مسدسه من سرواله. وقد انحنى لالتقاطه فضغط عرضاً على الزناد وانطلقت رصاصة.

وأصيب رجل بالرصاصة ونقل إلى المستشفى على الفور على ما ذكرت محطة تلفزيون محلية. ويبدو أن حياته ليست بخطر.

واقتيد الموظف إلى المقر العام للشرطة وسلم إلى المسؤول عنه في مكتب التحقيقات الفدرالي.