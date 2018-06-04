صور.. وفاة توأم ملتصق بعد تعرضه لمضاعفات بالقلب

توفي التوأم الملتصق ماريا وكونسولاتا مواكيكوتي عن عمر 21 عاماً، بعد أن تعرض لمضاعفات في الجهاز التنفسي.

ونقل التوأم الملتصق أسفل السرة، إلى المستشفى قبل ستة أشهر، بسبب مشاكل تتعلق بالقلب.

وكانت الطفلتان تتقاسمان الأعضاء، بما في ذلك الكبد والرئتان، لكن كان لدى كل منهما قلب منفصل.

ويوم السبت توفي التوأم في مستشفى بتنزانيا بعد فشل العلاج.

وقد عبر الرئيس التنزاني جون بومبيه ماغوفولي عن حزنه للخبر، مضيفاً أن ماريا وكونسولاتا كانتا تحلمان بخدمة الأمة.

وكانت الجمعية الخيرية الكاثوليكية "ماريا كونسولاتا"، تشرف على تربية التوأم بعد وفاة والديهما عندما كانتا صغيرتين، وقد أخذ التوأم اسميهما من الجمعية.

وفي العام الماضي، أخبرت البنتان "بي بي سي" أنهما ترغبان في أن تصبحا معلمتين بعد إكمال الدراسة الجامعية.

وقد أشاد العشرات من النساء على الإنترنت بالتوأم وقدرتهما على الحياة معاً بكل عزم.

لكن اليوم فإن هؤلاء المشجعين للتوأم يعيشون الحزن للخبر المؤلم وهم يرددون "ارقدا في سلام".

وتؤكد جمعية مجموعة الضغط الإفريقية ووتشمن: "كان لديهما التصميم والدافع للنجاح على الرغم من التحديات".