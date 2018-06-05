سودانية تنجب 5 توائم في ولادة طبيعية

أنجبت امرأة سودانية 5 توائم في ولادة طبيعية بأحد مستشفيات مدينة أم درمان، وهم 3 ذكور واثنان من الإناث.

وجرت الولادة بمستشفى الشيخ محمد علي فضل لحوادث النساء والتوليد بأم درمان، الاثنين.

وتبين أن المواليد الخدج يعانون نقصاً في الوزن، ما أدى إلى إدخالهم إلى الحضانات لحين اكتمال النمو.

وفي تصريح نشرته صحف سودانية، قال مدير عام المستشفى، الدكتور عمر عبدالباقي إن الأم جاءت من منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم في حالة حرجة، وأدخلت إلى عيادة الحوادث، بغية تقديم العناية الطبية لها.

وأشار عبدالباقي إلى أن التردد الشهري لكل أقسام المستشفى يفوق الـ16 ألف حالة، مبيناً أنه يُقدّم خدماته لكل مواطني ولاية الخرطوم.