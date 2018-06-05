شاهد كرة مباراة روسيا والسعودية في الفضاء.. بلا جاذبية

أعلنت شركة الفضاء الروسية روسكوزموس، أن كرة قدم لعب بها اثنان من رواد الفضاء الروس مباراة مرتجلة، على متن محطة الفضاء الدولية (إي أس أس)، هي الكرة المخطط استخدامها خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 FIFA في #موسكو.

الكرة التي لعب بها كل من رائدي الفضاء انطون شاكابلروف وأوليغ أرتيمييف، هي الكرة الرسمية لكأس العالم "فيفا 2018" والتي أطلق عليها Telstar 18 وقد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في 24 مارس الماضي حيث كان يحملها أرتيمييف معه إلى متن سفينة الفضاء Soyuz MS-08 المأهولة، التي انطلقت من محطة بايكونور بكازاخستان في 21 مارس.

وعادت الكرة إلى الأرض مع طاقم سفينة الفضاء Soyuz MS-07 المأهولة في 3 يونيو، بعد المباراة المحتدمة في الفضاء بين قائد الرحلة الاستكشافية 55، انطون شكابلروف ومهندس الطيران أوليغ أرتيمييف.

مباراة في غياب الجاذبية

وتمت المباراة الفضائية في ظروف عدم الجاذبية، حيث حاول كل من المتنافسين أن يحرز أهدافًا مرتجلة.

وقد تواجد في المحطة الفضائية في الوقت نفسه بالإضافة إلى الرائدين الروسيين، رواد الفضاء من ناسا سكوت تلين وريتشارد ارنولد وأندرو فوستل وأيضا رائد الفضاء الياباني نوريشيجى كاناي، الذين يعملون على متن المحطة الفضائية.

وكان قد تم الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2018 FIF، تلستار 18، في العاصمة الروسية موسكو في أوائل نوفمبر.

وحضر الاحتفال الرسمي نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب الفرنسي زين الدين زيدان، وكاكا البرازيلي، واليساندرو ديل بييرو الإيطالي، والإسباني خابي ألونسو.

وتنطلق كأس العالم خلال أقل من أسبوعين في العاصمة الروسية موسكو، وقد اختارت روسيا 11 مدينة لاستضافة المباريات لفترة المونديال من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

ويبلغ عدد الملاعب 12 ملعبًا، اثنان منهما في موسكو.