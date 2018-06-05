شاهد.. حارس المنتخب التونسي يدعي الإصابة وزملاؤه يفطرون

في بادرة لطيفة، تظاهر حارس مرمى منتخب #تونس، معز حسن، بالإصابة مرتين وقت الإفطار، في مباراتين أمام البرتغال وتركيا.

وأثناء تمدده على الأرض لتلقي العلاج، توجه زملاؤه في الفريق إلى جانب الملعب لشرب الماء وتناول التمر.

وكان المنتخب التونسي متأخراً بنتيجة 1-2 أمام البرتغال، إلا أنه سجل التعادل بعد إصابة حسن بست دقائق، بهدف سجله فخر الدين يوسف.

كذلك توقفت المباراة أمام منتخب تركيا بعدما استلقى حسن على أرض الملعب. ومجدداً هرع لاعبو المنتخب التونسي إلى الخط الجانبي لشرب الماء وتناول التمر، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

🎥 : Mouez Hassen (@hassen_mouez) touché lors d’un contact aérien avec un joueur turc,les Aigles de Carthage en profitent pour romprent le jeûne avec quelques barres énergétiques,des dattes et de l’eau🥛🍪

#Ramadan #Iftar #TUNTUR 🇹🇳🇹🇷(2-2) @LBDFootball @tunisiefootball pic.twitter.com/iGYLlijTlm — Les Aigles de Carthage 🇹🇳🦅 (@LADC_Officiel) June 3, 2018

من جانبهم، أبدى معلقون رياضيون في تونس ملاحظتهم لإصابتي حسن أمام البرتغال وتركيا في الدقيقتين 58 و47 على الترتيب، ما تزامن مع موعد الإفطار.

ولم يعلق اتحاد كرة القدم التونسي على الأمر.

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الإنجليزي في الثامن عشر من حزيران/يونيو الحالي في أولى مبارياته بالبطولة.