هيكل ديناصور يباع بمليوني يورو في مزاد باريسي

بيع هيكل عظمي لديناصور من الثيروبودا يعود إلى أكثر من 150 مليون سنة بمليوني يورو إلى مواطن فرنسي خلال مزاد علني نظم الاثنين في الطابق الأول من برج إيفل في باريس.

وأوضحت دار "اغوت" للمزادات أن الشاري مواطن فرنسي "يجمع عادة الأعمال الفنية المعاصرة (..) وقد اقتنى الآن ديناصوره الأول".

وهذا الهيكل العظمي الكامل بنسبة 70% يبلغ طوله 9 أمتار تقريباً وارتفاعه 2.60 متر و"سيبقى في فرنسا" على ما أوضح مفوض المزاد كلود اغوت.

وأكد أن الشاري "يريد أن يعرض في متحف فرنسي".

وسيوضع الهيكل العظمي كذلك في تصرف الأوساط العلمية لدراسته لسبر أغوار "هذا النوع من الديناصورات الذي يتمتع بخصائص غير اعتيادية" على ما أوضح العالم البلجيكي باسكال غودفروا الذي درس هذه المتحجرة. وقال إن الأمر قد يتعلق بنوع جديد من الديناصورات اللاحمة.

وكان حتى الآن ملكا لمواطن بريطاني وقد اكتشف لعام 2013 خلال حفريات في وايومينغ في الولايات المتحدة.

وكان سعره مقدراً بين 1.2 و1.8 مليون يورو.

وفي أبريل/نيسان الماضي اشترى شخص أجنبي هيكلين عظميين لديناصورين بأكثر من 1.4 لكل منهما خلال مزاد في فرنسا.