رئيس الفلبين يثير زوبعة بفيديو "غريب" وقبلة.. ويوضح

بعد الضجة التي أثارتها "قبلة" طبعها على فم امرأة متزوجة خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، وانتشار الفيديو حول العالم، دافع الرئيس الفلبيني، الذي لطالما وصفت تصريحاته بالمثيرة للجدل، عن تصرفه، قائلاً إنه مستعد للاستقالة.



إلا أن استعداده هذا ربطه باحتجاج النساء الفلبينيات. وقال ليل الثلاثاء: "سأستقيل إذا أثارت قبلتي غضب عدد كافٍ من النساء ودفعتهن لتقديم مذكرة تدعوني للتنحي"، وذلك بعد أن أثارت قبلته هذه احتجاج العديد من الجمعيات النسائية والسياسيين في البلاد.

ووصف دوتيرتي الحدث بأنه "مجرد حركة" للتسلية والترفيه عن حشد من الفلبينيين العاملين بالخارج.

في حين وصف مدافعون عن حقوق المرأة القبلة بأنها "طريقة منحرفة" لإسكات منتقداته اللواتي غضبن لتعليقات مهينة متكررة يأخذ بعضها طابعا جنسيا.

وقال دوتيرتي لوسائل الإعلام لدى عودته من زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية منتصف الليلة الماضية تقريباً "إذا كان هناك عدد كافٍ من النساء... أعني إذا وقعت كل النساء هنا مذكرة تطالبني بالاستقالة، فسأفعل".

"فعلتها برضاها"

يذكر أن فيديو القبلة المثير للجدل كان انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مظهراً دوتيرتي واقفاً على منصة أمام حشد من المواطنين الفلبينيين يوم الأحد، ويطلب من امرأة أن يقبلها مقابل منحها كتاباً كان يوزعه، في حين بدت المرأة التي غمرتها السعادة بلقاء دوتيرتي، تهم إلى الاستجابة لطلبه.

وكان الرئيس الفلبيني (73 عاما) الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفلبينيين، خاصة في الخارج رغم تصريحاته الغريبة، قال في وقت سابق "إن تقبيل النساء كان أسلوبه خلال 22 عاما قضاها رئيسا لبلدية دافاو سيتي قبل أن يصبح رئيساً للبلاد". وتابع "خلال حملات انتخابات رئاسة البلدية، قبَّلت شفاه كل النساء هناك. المشكلة أنكم لا تعرفونني".

ولدوتيرتي الكثير من التعليقات المثيرة للجدل حول النساء، والتي تضمنت عدة نكات حول الاغتصاب، لكن هذه التعليقات لم تنل من شعبيته الكبيرة في الداخل، بل إن كثيرا من الفلبينيين يعتبرون لغته الفظة البعيدة عن الكياسة السياسية جزءا من جاذبيته.

وأطلق المدافعون عن حقوق المرأة في الفلبين مؤخرا حملة على الإنترنت تحت وسم (أنا امرأة) للتأكيد على أنهم لم يتغاضوا عن تصريحاته "المنحازة ضد المرأة".

في حين قال المستشار القانوني للرئاسة سلفادور بانيلو، اليوم الأربعاء، إن القبلة تعكس شخصية دوتيرتي الأبوية الحنونة، وإن المرأة سعدت بها. وأضاف لقناة "إيه إن سي" الإخبارية "فعلت ذلك برضاها وبحماسة. غمرتها السعادة".