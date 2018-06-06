سطو صاعق في قلب لندن والسرقة في شارع شهير بوضح النهار

الأمن الاجتماعي يتغير في لندن إلى الأسوأ كل يوم، وأمس الثلاثاء حدث فيها ما يشبه أفلام المافيات، في وضح النهار وبواحد من أشهر شوارعها، وهو Regent Street القريب من ساحة بيكاديلي، وهناك قامت زمرة من السارقين الراكبين للدراجات النارية بغارة صاعقة على محل شهير، ومعهم مطارق وسكاكين، طراز Zumbie الممنوع صنعها محلياً واستيرادها.

الوحيد الذي اعتقلوه

كانوا 6 مهاجمين، غزوا محل Watches of Switzerland الناشط منذ 1924 بالشارع، وفقاً لما نرى في فيديو صور لقطاته أحدهم بهاتفه المحمول، وتعرضه "العربية.نت" الآن، وراحوا يحطمون واجهاته على مرأى من المارة ومن في السيارات والباصات، للوصول إلى ما يسيل اللعاب فيه، وهي ساعات من أشهر ماركات سويسرا، وحلي ومجوهرات، سرقوا ما تيسر منها بثوانٍ معدودات.



إلا أن 4 مارة وعاملين في الشارع، تصدوا لهم واعترضوا محاولتهم الخروج من المحل لجعل سطوهم المسلح عليه نزهة غير ممتعة، واتضح أن أحدهم حاول القفز إلى دراجته، فأسرع نحوه أحد المتصدين وأجبره على تركها في المكان ومغادرته جرياً على قدميه، وهو الوحيد الذي تم اعتقاله، فيما اختفى لزملائه الخمسة كل أثر.

سرقوا الكثير وتركوا رعباً في العاملين بالمحل

فتاة، يبدو أنها عاملة بمتجر ملاصق للمنهوب، أخبرت صحيفة Evening Standard اللندنية التوزيع المجاني، أنها رأت عدداً من المهاجمين يحطمون كل ما يعترض طريقهم للدخول إلى المحل الذي قرأت "العربية.نت" في أخبار أرشيفية أنه سبق وتعرض لعمليتي سطو شبيهتين في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن له 4 مداخل.

كما ذكرت أن عاملين عند أحد مداخله ساعدوا زبائنه على مغادرته إلى الشارع "وبعضهم دخلوا في عراك معهم" إلا أن اثنين منهم تمكنا من الدخول والسيطرة بالسلاح على من فيه، فيما بقي زملاؤهم الأربعة بالانتظار في الخارج لحراسة عملية السطو التي انتهت بسرقة الكثير من الساعات والمجوهرات، مع رعب تركوه في نفوس العاملين بالمحل الفاخر.