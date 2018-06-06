صخب وغضب بأستراليا من إهانة رئيس الخطوط القطرية للمرأة

صدر عن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط #القطرية، كلام في مدينة سيدني الأسترالية، أمس الثلاثاء، أهان فيه المرأة بشكل عام، وأثار عليه صخبا وسخريات من نوع غاضب اكتظت بها مواقع التواصل ووسائل الإعلام، فقد قال إن الرجل وحده فقط يمكنه تولي منصبه والارتقاء إلى مستوى تحديات عمله.

"طبعاً، يجب أن يقوده رجل"

هذا الكلام قاله رداً على صحافية أسترالية سألته في مؤتمر صحافي بعد اختياره لمنصب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، المعروف باسم IATA اختصاراً.. سألته عما يمكن عمله بشأن التمثيل الضعيف للنساء في شركات الطيران بدول الشرق الأوسط عموماً، وفقاً لما طالعته "العربية.نت" مما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فرد الباكر وقال: "طبعاً، يجب أن يقوده رجل" في إشارة منه إلى المنصب القيادي في شركات الطيران، ثم أضاف شارحاً: "السبب أن المنصب شاق وحافل بالتحديات" وسريعاً ضجت القاعة بصيحات استنكار ورفض صاخب وغاضب من الصحافيين بشكل خاص.

ونقلت الوكالة أن الباكر، البالغ 56 سنة، لم يفعل شيئاً في المؤتمر السنوي لمنظمة "إياتا" بسيدني، ليوحي على الأقل بأن الأمور ستتغير، بحسب ما علقت "بلومبرغ" الأميركية ساخرةً من تقليله من شأن المرأة وقدرتها على العمل "مما يعكس نزعة التمييز ضدها" ثم سخرت بدورها وأطلقت نداء مع بثها للخبر.

"ابحثن عن وظائف في أماكن أخرى"

قالت في النداء: "أيتها النساء، ابحثن عن وظائف في أماكن أخرى، فالسيد الباكر يقول إن رجلا فقط يمكنه أن يرتقي إلى مستوى تحديات عمله" وفقاً لهزء الوكالة التي نقلت فيما بعد محاولة الباكر تبرير رأيه، حيث ذكر أن الحال "مختلفة في الخطوط القطرية حيث المرأة تمثل 33% من نسبة العاملين لدينا، ولا يوجد عندنا عدم مساواة بين الجنسين" كما قال.

وهذه ليست أول مرة يصرح الباكر بما هو عنصري وتمييزي، ففي يوليو/تموز العام الماضي، صعّدت الشركات الجوية الأميركية لمعركة كلامية مع الخطوط القطرية، وهاجمت بشدة تعليقات صدرت عن الباكر ضد المضيفات الأميركيات، ووصفتها بمتحيزة ضد المرأة وتمييزية على أساس السن، فقد قال الباكر في إحدى فعاليات دبلن، عاصمة ايرلندا: "إن متوسط عمر طواقم طائراتي 26 عاما فقط، ودائما تخدمكم الجدات" يقصد على متن طائرات شركات الطيران الأميركية.