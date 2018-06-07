هكذا ردت سمية الخشاب على شائعة انفصالها!

في الوقت الذي تحدث فيه البعض عن خلافات بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها المطرب أحمد سعد، وانتشار شائعات حول انفصال الثنائي على خلفية الأزمات التي وقعت مؤخراً.

قررت سمية الخشاب أن ترد بشكل واضح على هذه الأقاويل من خلال حسابها على موقع "إنستغرام"، بعدما نشرت صورة تجمعها بزوجها المطرب أحمد سعد.

وظهرت سمية الخشاب في الصورة بصحبة زوجها وعائلتها، وعلقت على الصورة قائلة "صباح الياسمين.. أحلى وأجمل حاجة ليا في الدنيا العائلة"، كما وجهت التهنئة لمتابعيها بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك.

وتأتي كلمات سمية الخشاب بعد أيام من ظهور الفنانة ريم البارودي طليقة أحمد سعد في لقاء تلفزيوني، وذكرت فيه أن طليقها ما زال يحاول التواصل معها رغم زواجه، وأنها هي من ترفض الاستجابة والرد عليه.

وهو ما جعل الحديث يكثر عن علاقة سمية الخشاب وأحمد سعد، ومدى تأثرها بما قالته ريم البارودي، خاصة أن أحمد سعد لم يخرج لينفي ما ذكرته زوجته السابقة.