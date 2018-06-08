تويتر رئيس وزراء الأردن.. نكت وامتحان وغش من سنغافورة  

واصل الأردنيون هوايتهم في إطلاق النكات، والتعليقات الساخرة طيلة الأيام الماضية التي شهدت احتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل، وأطاحت برئيس الوزراء السابق هاني الملقي، ليخلفه الرئيس المكلف عمر الرزّاز وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.

اللافت في الرئيس المكلف الرزّاز، انفتاحه ليس على القوى السياسية والنقابية وغيرها في البلاد، وإنما تفاعله أيضاً مع المواطنين على صفحته الشخصية على توتير. انفتاح ليس جديداً، فالرئيس كان نشيطاً على تويتر إبان استلامه حقيبة التربية والتعليم لأكثر من عام.

تفاعل الرزّار شكل حالة من رد الفعل الطريفة على تواصل الرئيس، وعلّق مواطنون على تجاوب الرزّاز تطالبه بالتمهل قليلاً عليهم في ردوده الإيجابية، وكتب أحد المواطنين على صفحته على فيسبوك رداً على تغريدة للرئيس قال فيها "إن الشعوب لا تعطى الفرص. الشعوب تنتزع الفرص والدول الناجحة ترى في ذلك فرصة للتطور السلمي للمجتمع".

"دولة رئيس الوزراء المحترم.. على مهلك علينا. ترى مش متعودين على هالحكي.. مبدئيا مرقلنا كل 3 بوستات مناح بوست اقمعنا فيه احتياطا لأنه عم ننعجق وممكن نروح فيها صدمة حضارية".

تغريدات الرزّاز، أشاعت أجواءً متفاءلة بشخص الرئيس، وتعليق الكثير من الآمال عليه، وجاءت آخر التغريدات للرزّار رداً على تغريدة فكاهية تذكّره حين كان يمتحن الطلبة أثناء توليه وزارة التربية والتعليم، وتتابع التغريدة "دورنا نمتحنك ومسموحلك تغش من سنغافورة وماليزيا..".

وقال الرزّار في رده على الامتحان الذي يواجهه "أنا مستعد لهذا الامتحان الذي سيكون بالكتاب المفتوح على تجارب العالم أجمع، ولكن الأسئلة والإجابات لن تأتي إلا من رحم الأردن برؤاه الملكية وعقول وأيدي أبنائه وبناته المخلصين والمخلصات".



وفي تغريدة أخرى رد الرزّاز على أحد الشباب الذي طالبه أن يجيبه بصراحة ومن دون مجاملة، وسأل الشاب الذي يدعى قتيبة مخاطبا الرزّاز إن كان الأردن سيكون كما يطمحون في القريب، وعن احتمالية إلغاء الشباب الأردني فكرة الهجرة من رؤوسهم. خاطب الرزّاز قتيبة قائلاً "يا قتيبة نعم شيل الهجرة من رأسك.. بس كون مبادر وبمشاركة الجميع سنحقق ما نريد لنا وللأجيال القادمة إن شاء الله".